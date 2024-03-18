Опади й ожеледиця: прогноз погоди на Тернопільщині

Упродовж трьох діб, 18, 19 та 20 березня, на Тернопільщині буде хмарно, синоптики прогнозують опади. Про це написали на сторінці обласного Гідрометцентру.

18 березня – мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно — західний 7 — 12 метрів за секунду. Температура повітря від 0 до 5° тепла. На дорогах — ожеледиця, через це рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності.

"19 березня та 20 березня в області також буде хмарно і невеликі опади. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північно – західний, 5 — 10 м/с. 19 березня температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0 — 5° тепла. 20 березня температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень від 2°до 7° тепла, — йдеться у повідомленні метеорологів.