Дев'ятеро спортсменів з Івано-Франківщини здобули призові місця на чемпіонаті України з вільної боротьби до 23 років. Змагання відбувалися у Луцьку впродовж 16 та 17 березня.

Про це пишуть на Facebook-сторінці управління спорту та молодіжної політики обласної військової адміністрації.

За підсумками чемпіонату жіноча команда здобула чотири нагороди — одне "золото", два "срібла" та бронзову медаль. Переможницею чемпіонату у ваговій категорій до 65 кілограмів стала Юлія Пахнюк. Дві срібні нагороди у вагових категоріях до 57 кілограмів та до 50 кілограмів здобули Аліна Філіпович та Сніжана Онуфрієва відповідно. "Бронзу" у ваговій категорій до 50 кілограмів отримала Вікторія Гаврилів.

Чоловіча збірна здобула п'ять нагород — "золото", "срібло" та три "бронзи".

Переможцем чемпіонату у ваговій категорії до 92 кілограмів став Денис Сагалюк. "Срібло" виборов Влад Бодоряк, який змагався у ваговій категорії до 79 кілограмів. Також три бронзові нагороди здобули:

Дмитро Солоджук (вагова категорія до 57 кілограмів);

Вадим Танасійчук (вагова категорія до 65 кілограмів);

Андрій Білійчук (вагова категорія до 61 кілограма).

Тренуються спортсмени під керівництвом Миколи Пукіша, Максима Кравченка, Івана Курилюка та Юрія Кірілова.

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