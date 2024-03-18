Борчині та борець із Житомирщини здобули нагороди на чемпіонаті України з боротьби вільної U-23 у Луцьку.

Про це повідомляє на своїй сторінці у мережі Facebook управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської обласної військової адміністрації.

Змагання проходили у місті Луцьк з 15 по 18 березня.

"У підсумку змагань звання чемпіонки України здобула спортсменка Ірина Бондар (тренер — Михайло Христосов). Срібним призером став Олег Кузьменко-Тайсон (тренер Юрій Мирзабекан). Звання бронзової призерки здобула спортсменка Вікторія Коляденко (тренер Христосов Михайло)", — йдеться у повідомленні.

Ірина Бондар і Вікторія Коляденко зі своїм тренером Михайлом Христосовим. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Олег Кузьменко-Тайсон зі своїм тренером Юрієм Мирзабеканом. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Призеркою чемпіонату також стала вихованка Малинської дитячо-юнацької спортивної школи Єлизавета Кулаківська. Вона виборола бронзову медаль.

Про це у коментарі Суспільному розповів тренер спортсменки Олексій Федорчук.

"Для Єлизавети це перший старт у цьому сезоні. Вона змагалася у ваговій категорії до 50 кілограмів. Єлизавета мала три сутички і здобула дві перемоги. Змагаючись за бронзу, перемогла діючу чемпіонку Європи U-20. На цьому зупинятися не збираємося і вже готуємося до участі у чемпіонаті України U-20, який відбудеться 13-14 квітня у Звягелі", — розповів Олексій Федорчук.

Банер на чемпіонаті України з боротьби вільної U-23 у Луцьку. Фото: Житомирська обласна військова адміністрація

Раніше Суспільне повідомляло, що 14-17 грудня 2023 року у місті Біла Церква проходили змагання Кубку України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. Срібну медаль здобула вихованка Малинської дитячо-юнацької спортивної школи Єлизавета Кулаківська.

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