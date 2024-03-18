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На Черкащині прогнозують похолодання і сніг
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На Черкащині прогнозують похолодання і сніг

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На Черкащині прогнозують похолодання і сніг
. Фото: Суспільне Черкаси

На Черкащині 18 березня переважатиме хмарна та волога погода. Йтиме дощ і мокрий сніг, похолодає.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, наразі погоду Черкащини формують атмосферні фронти із заходу.

"До кінця доби 18 березня ітимуть опади різної інтенсивності у вигляді дощу та мокрого снігу, дещо похолодає", — зазначив він.

Температура повітря по області буде 2-7 градусів тепла, у Черкасах 4-6.

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