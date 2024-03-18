НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РФ вдарила керованою авіабомбою по пожежній частині Вовчанської громади: поранений водій
АвіаударДСНСІНФРАСТРУКТУРАВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

РФ вдарила керованою авіабомбою по пожежній частині Вовчанської громади: поранений водій

Доповнено
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДСНС, КАБ, Вовчанська громада
Пошкоджене рятувальне авто внаслідок удару РФ у ніч на 18 березня 2024 року, Харківська область. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Війська РФ завдали удару КАБом по пожежній частині у селі Білому Колодязі близько 23:30 17 березня. Легких поранень зазнав 29-річний водій, його не ушпиталили.

Про це повідомив начальник обламдіністрації Олег Синєгубов.

За його даними, пошкоджені будівля ДСНС та чотири рятувальні авто.

РФ вдарила керованою авіабомбою по пожежній частині Вовчанської громади: поранений водій
Пошкоджене приміщення пожежної частини в Білому Колодязі, Харківська область, 17 березня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

За даними пресслужби ДСНС, у пожежній частині вибиті вікна, двері, ворота. Також пошкоджені дах і фасад. На момент удару на чергуванні перебували 11 рятувальників.

РФ вдарила керованою авіабомбою по пожежній частині Вовчанської громади: поранений водій
Наслідки удару по пожежній частині, Харківська область, 17 березня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

РФ вдарила керованою авіабомбою по пожежній частині Вовчанської громади: поранений водій
Пошкоджена ударом РФ будівля, Харківська область, 17 березня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини/Telegram

"Загалом 42 будівлі пожежних частин пошкоджені з початку повномасштабного вторгнення. З останнім ударом розбиті 73 пожежно-рятувальні машини", — сказав Суспільне Харків речник ДСНС області Євген Василенко.

Також росіяни завдали удару по приватному підприємству у Білому Колодязі, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Збитки внаслідок атаки рахують.

Доповнено 10:50. РФ поцілила по території елеватора у Білому Колодязі, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Там перебували працівники ДСНС. Пошкоджені будівлі неподалік, трактор та чотири автомобілі рятувальників", — написав Болвінов.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
удар по вовчанську що відомо
РФ вдарила по Вовчанську КАБами: поранений чоловік
Липці, ліцей, авіаудар
РФ скинула керовані авіабомби по Липцях під Харковом: пошкоджені будинки та ліцей
Театри у Харкові вшанували пам'ять загиблих внаслідок авіаудару по Маріупольському театру
Театри у Харкові вшанували пам'ять загиблих внаслідок авіаудару по Маріупольському драмтеатру
Газ, Козача Лопань, "Шахед"
Удар "Шахеда" по Козачій Лопані на Харківщині 16 березня: пошкоджені газогін та електромережі
На початок