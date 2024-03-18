Війська РФ завдали удару КАБом по пожежній частині у селі Білому Колодязі близько 23:30 17 березня. Легких поранень зазнав 29-річний водій, його не ушпиталили.
Про це повідомив начальник обламдіністрації Олег Синєгубов.
За його даними, пошкоджені будівля ДСНС та чотири рятувальні авто.
За даними пресслужби ДСНС, у пожежній частині вибиті вікна, двері, ворота. Також пошкоджені дах і фасад. На момент удару на чергуванні перебували 11 рятувальників.
"Загалом 42 будівлі пожежних частин пошкоджені з початку повномасштабного вторгнення. З останнім ударом розбиті 73 пожежно-рятувальні машини", — сказав Суспільне Харків речник ДСНС області Євген Василенко.
Також росіяни завдали удару по приватному підприємству у Білому Колодязі, повідомив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Збитки внаслідок атаки рахують.
Доповнено 10:50. РФ поцілила по території елеватора у Білому Колодязі, повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
"Там перебували працівники ДСНС. Пошкоджені будівлі неподалік, трактор та чотири автомобілі рятувальників", — написав Болвінов.
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