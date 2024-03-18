Вночі сили ППО збили "шахеди" над Рівненщиною

У ніч на 18 березня сили протиповітряної оборони збили БпЛА типу "Shahed" над Рівненщиною. Загалом в Україні ППО знищила 17 ударних дронів у різних областях.
Про це 18 березня повідомили у Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За їхніми даними, під час повітряної тривоги, у ніч на 18 березня, російські війська атакували регіони України сімома керованими ракетами та 22 "шахедами".
"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби", — повідомили у Повітряних силах.
Сили ППО збили 17 "шахедів" у Київській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій та Рівненській областях.
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