В окупованому Маріуполі під час так званого голосування на виборах президента РФ люди могли проголосувати по кілька разів, використовуючи два паспорти. Реальну кількість тих, хто "голосував" підрахувати неможливо, через відсутність списку виборців.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Наші люди в Маріуполі поставили експеримент: скільки разів можна було проголосувати. За один день одна людина проголосувала 15 разів. При цьому вона використовувала два паспорти: український та російський. Проголосувала у восьми мобільних групах. У семи групах голосувала по двох паспортах одночасно, тобто вкинула два бюлетені", — розказав Андрющенко.

Російське пропагандистське агентство "РИА Новости" напередодні із посиланням на ЦВК РФ оприлюднило дані про те, що окупаційна влада "ДНР" підрахувала 100% бюлетенів: за їх заявами, явка склала 88,35%, 95,23% "голосів" були за Путіна.

Андрющенко зазначив, що на території окупованої Донеччини, зокрема й в Маріуполі, в окупаційної влади немає списку виборців, тому неможливо підрахувати реальний відсоток тих, хто "проголосував".

"Тому, коли росіяни заявляють про якусь явку, то це виглядає щонайменше смішно, бо немає кінцевої цифри, від якої можна відштовхнутись, аби порахувати відсоток явки", — зауважив він.

Також радник міського голови розказав, що перед окупаційною владою стояла задача сфальшувати результати так званого голосування. Також у Маріуполь напередодні "голосування" завезли багато силовиків, які б мали слідкувати за "виборчим процесом".

"Окупанти та місцеві гауляйтери не сильно докладали зусиль, щоб змусити людей "голосувати". Тому достатньо легко було уникнути "голосування", чим і користувались наші маріупольці. Нагнали росгвардію, нагнали ФСБ, патрулі з Санкт-Петербурга, але вони здебільшого займались хабарництвом на дорогах, аніж контролем за виборами, або пошуком партизан", — розказав він.

Як розказав Андрющенко, процес роботи "виборчих комісій" організовували та координували росіяни, які входять до команди Путіна. А самі "комісії" були сформовані з-поміж місцевих жителів.

"Саме вони визначали кількість бюлетенів, яку треба намалювати за підтримку диктаторського режиму. Основна маса "членів комісій" — маріупольці. Тому вони досі намагаються їх приховувати, аби уникнути законного покарання від нашої правоохоронної системи, але ми про всіх дізнаємось. Також частково були люди привезені з Донецька", — розказав він.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбуваються протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

МЗС України закликало жителів окупованих територій: не брати участі в незаконних виборах президента РФ.

Вибори в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня — був третім, останнім днем голосування.

Першій результати виборів російська ЦВК оприлюднила ввечері 17 березня: за попередніми даними, після обробки 26% бюлетенів, Володимир Путін набрав 87,86% голосів.

Російське пропагандистське агентство "РИА Новости" напередодні із посиланням на ЦВК РФ оприлюднило дані про те, що окупаційна влада "ДНР" підрахувала 100% бюлетенів: за їх заявами, явка склала 88,35%, 95,23% "голосів" були за Путіна.

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