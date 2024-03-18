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На Запоріжжі сталася пожежа: загинув чоловік — ДСНС
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На Запоріжжі сталася пожежа: загинув чоловік — ДСНС

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У пожежі на Запоріжжі загинув чоловік
Ілюстративне. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

17 березня в одному із сіл Запорізького району на території приватного домогосподарства сталася пожежа, внаслідок якої загинув 60-річний чоловік. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем під час куріння.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, вогонь охопив 2 кв.м. Місцеві жителі та співробітників місцевої пожежної команди загасили загоряння.

"На місці події загинув 60-ти річний чоловік. Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння", — йдеться в повідомленні.

За фактом події ведеться розслідування.

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