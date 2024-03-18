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Протягом 18-24 березня на Харківщині 21 людина поранена, шестеро загинули
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Протягом 18-24 березня на Харківщині 21 людина поранена, шестеро загинули

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пожежа після шахеда у харкові
Росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову 23 березня 2024 року. Сергій Болвінов/Facebook

Протягом тижня 18-24 березня шестеро жителів Харківщини загинули внаслідок російських ударів. Ще 21 людина зазнала поранень внаслідок російських обстрілів та підриву на боєприпасах РФ.

Найбільше випадків загибелі або поранень протягом тижня фіксували у Харкові.

Інформацію про поранених або загиблих внаслідок бойових дій повідомляють офіційні джерела в обласній чи місцевих адміністраціях, правоохоронні органи та ДСНС. Список може бути не вичерпним.

Загиблі жителі Харківщини внаслідок російських ударів 18-24 березня

20 березня, середа

  • Російські війська завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. П'ятеро людей загинули. Дані чотирьох загиблих змогли встановити 21 березня, п'ятого — 22 березня: ним виявився головний інженер одного з підприємств, воно розташоване у восьмиповерхівці, яка горіла.

23 березня, субота

  • Армія РФ обстріляла село Вовчанські Хутори у Чугуївському районі. Внаслідок атаки загинув 72-річний чоловік.
Протягом 18-24 березня на Харківщині 21 людина поранена, шестеро загинули
Дані про поранених та загиблих на Харківщині з 18 по 24 березня 2024 року. Суспільне Харків

Поранені внаслідок російських ударів на Харківщині 18-24 березня

18 березня, понеділок

  • 62-річний житель села Новоосинового Курилівської громади зазнав поранення внаслідок обстрілу РФ близько 07:10 18 березня, йому надали меддопомогу.

19 березня, вівторок

  • Поліцейський зазнав поранення внаслідок ударів по Куп'янську близько 17:30. За попередньою інформацією, РФ вдарила по місту з РСЗВ "Ураган".

20 березня, середа

  • Близько 04:00 російська армія атакувала прикордонне селище Козача Лопань керованими авіабомбами. Поранення середньої тяжкості отримав 57-річний чоловік.
  • Внаслідок ракетного удару по Холодногірському району Харкова поранені 10 людей — вісім чоловіків та двоє жінок. Це працівники підприємств, що розташовані у будівлі, по якій РФ завдала удару;
  • О 22:40 внаслідок ракетного удару по Барвінковому Ізюмського району поранений 42-річний чоловік, його не ушпиталили.

22 березня, п'ятниця

  • 43-річний працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури зазнав поранень внаслідок атаки РФ.

23 березня, субота

  • Четверо людей поранені внаслідок ударів РФ "Шахедами" по Основ'янському району Харкова. Криміналіст поліції отримав контузію, ще двоє рятувальників — командир відділення та водій — теж поранені. 18-річний хлопець отримав осколкове поранення голови та контузію — вибуховою хвилею винесло шибки в його будинку неподалік місця влучання.
  • О 23:03 під час обстрілу Куп’янська 43-річний чоловік зазнав поранення.

Мінна небезпека на Харківщині 18-24 березня

19 березня, вівторок

  • У Барвінківській громаді трактор місцевого господарства наїхав на вибухівку під час роботи в полі. Внаслідок вибуху 47-річний тракторист отримав поранення.

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