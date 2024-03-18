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Атака дронами: на Київщині влучань немає
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Атака дронами: на Київщині влучань немає

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Атака дронами: на Київщині влучань немає
Сили ППО на Київщині. Фото: Ліля Гончарук/Суспільне

Вчора ввечері, 17 березня, російські війська знову атакували Київську область дронами-камікадзе. Тривога в регіоні тривала понад дві години.

Про це повідомив у Facebook очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Зазначається, що в області працювали сили протиповітряної оборони. Наразі влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

"Постраждалі відсутні. Дякую нашим силам ППО за вдалу роботу", — сказав Кравченко.

За його словами, оперативні служби продовжують фіксувати наслідки атаки російських збойних сил.

Загалом у ніч на 18 березня війська РФ завдали удару п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БпЛА типу Shahed.

В результаті бойової роботи сили ППО збили 17 "шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

Що відомо про попередню атаку шахедами Києва та області

Російські війська в ніч проти 15 березня спрямувала на Київ та область ударні безпілотники. Сили ППО знищили приблизно півтора десятка дронів.

За даними КМВА, столицю атакували з півночі, протиповітряна оборона знищила на околицях міста приблизно півтора десятка безпілотників типу "Shahed". Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, загалом вночі зенітники збили усі 27 ударних дронів, які атакували Україну.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків в одному із районів на відкритій місцевості загорілася трава. Пожежу оперативно ліквідували.

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