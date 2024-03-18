Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 18 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
У Дніпрі затримали підприємця за підозрою у допомозі перетину держкордону чоловікам
У Дніпрі затримали 38-річного підприємця та чотирьох його спільників за оформлення фіктивних шлюбів та батьківства для виїзду за кордон.
Згідно із планом організатора, після оформлення фіктивного шлюбу, подружжя разом виїжджало за кордон. Згодом жінка поверталася в Україну, а через деякий час сімейна пара розлучалася.
На одному з житломасивів Дніпра протягом двох діб не буде води
У ніч з 18 на 19 березня жителям житломасиву Верхня Ігрень у Дніпрі на дві доби відключатимуть водопостачання. Орієнтовний термін виконання робіт — дві доби.
Військові РФ декілька разів за день били по Нікопольщині: які наслідки
Тричі з артилерії війська РФ обстрілювали громади Нікопольщини 18 березня. Також скерували три дрони на Нікополь.
Пошкоджена АЗС. Там сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Також понівечений інфраструктурний об’єкт.
Побиті 11 приватних будинків, дві господарські споруди та стільки ж авто, майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін.
Загиблих та поранених немає.
На Дніпропетровщині за тиждень відновили електрику для понад 2 тисяч сімей після обстрілів
Протягом тижня, з 11 до 17 березня, енергетики повернули електропостачання у оселі понад 2,1 тисячі родин Дніпропетровщини після обстрілів.
Станом на ранок 18 березня, після обстрілів без світла ще залишається 486 домівок в одному з міст на півдні області.
Боксериз Дніпропетровщини вибороли три медалі на чемпіонаті України
Три медалі здобули спортсмени з Дніпропетровщини на чемпіонаті України з боксу, що проходив у Вінниці.
Софія Мельнікова на змаганнях посіла перше місце. "Срібло" виборов Ростислав Авшаров, а бронзову медаль — Кіра Жмуріна.
Яка ситуація з ГРВІ та COVID-19 на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині протягом тижня, з 8 по 14 березня, на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), включно із COVID-19, захворіла 11 441 людина, із них трохи менше ніж половина (42,7%) — діти віком до 17 років.
Через підвищений рівень захворюваності серед дітей у Кам`янському, Тернівці, Жовтих Водах та Верхньодніпровській громаді в одній школі та 21 окремому класі навчання призупинили або ж перейшли на дистанційну форму.
Зросла кількість загиблих через ДТП з маршрутним таксі під Дніпром
Кількість загиблих через аварію з маршрутним таксі під Дніпром збільшилася до 5, повідомили в обласній поліції.
Кількість поранених без змін — 13.
"Перетворити чорно-біле горе на живі кольори". У Кривому Розі відкрили виставку "100 картин дружин справжніх Героїв"
У Кривому Розі презентували виставку художніх робіт "100 картин дружин справжніх Героїв". Виставка картин жінок, які втратили на війні своїх чоловіків, розгорнута в міському виставковому залі. Під кожною — історія кохання пари.
ДТП на трасі під Дніпром: що відбувається на місці
На місці ДТП з маршрутним таксі, яка сталася 17 березня на трасі під Дніпром, працюють правоохоронці. Вони готуються провести слідчий експеримент.
Наразі досліджують гальмівний шлях маршрутки, повідомляють журналісти Суспільного з місця події.
17 березня на трасі Дніпро — Павлоград на Дніпропетровщині сталася ДТП з маршрутним таксі, загинули четверо людей. Ще 12 пасажирів та водій отримали тілесні ушкодження різного ступеня.
У лікарні Дніпропетровщини лікують поранених через ДТП з маршруткою: що відомо про їхній стан
До одного з медзакладів Дніпропетровщини після аварії з маршруткою на трасі 17 березня шпиталізували п'ятьох поранених. Нині в стаціонарі залишаються четверо, вони у вкрай тяжкому стані.
У Дніпрі госпіталізували двох людей з підозрою на отруєння чадним газом
У Дніпрі з підозрою на отруєння чадним газом госпіталізували чоловіка та жінку. У багатоквартирному будинку газопостачання припинено 15 споживачам, повідомляють у Міненерго.
У Дніпрі виготовляють павербанки для військових з електронних сигарет
У Дніпрі провели майстер-класи з виготовлення павербанків для військових з електронних цигарок. Команда з молоді збирає використані одноразові електронні цигарки і робить із них павербанки, які потім передають на фронт.
У пошкодженій дронами п`ятиповерхівці в Кривому Розі відновлюють покрівлю
Пізно ввечері 17 березня через падіння уламків збитих "шахедів" сталася пожежа у п`ятиповерхівці в Кривому Розі.
Мешканка будинку Лариса розповіла Суспільному: було страшно, адже частини дронів могли у будь-який момент вибухнути. У момент падіння уламків жінка перебувала у квартирі зі своїм онуком, якому чотири з половиною років.
"Дитина злякалася, його трусило. Заспокоювали. Усе було задимлено, було багато диму, виносили дітей у ковдрах. Сусіди кричали, щоб усі виходили з квартир і відходили подалі від будинку", — розповіла Лариса.
За словами майстрині "Житлосервісу" Лариси Нестеренко, вранці 18 березня працівники провели обстеження будинку, вставили вибиті вікна. Нині працюють над відновленням покрівлі.
На період ремонту трамвайних колій по проспекту Б. Хмельницького у Дніпрі введуть тимчасовий маршрут
З 18 березня на період ремонту трамвайних переїздів по проспекту Богдана Хмельницького у Дніпрі введуть тимчасовий тролейбусний маршрут № 9К. Він курсуватиме у "пікові" години від Заводу металовиробів до площі Космічної.
На маршруті працюватиме дві одиниці рухомого складу, зазначили у департаменті транспорту міськради.
Погода на Дніпропетровщині 18 березня
Синоптики прогнозують на 18 березня хмарну погоду, вдень невеликий, місцями помірний дощ. Вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 7-12° тепла.
Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на ранок 18 березня: зведення ОВА
У Криворізькому районі Дніпропетровщини пізно ввечері 17 березня сили ППО збили два "шахеди". Уламки впали на п`ятиповерхівку в Кривому Розі, внаслідок чого сталася пожежа.
Полум`я загасили. Пошкоджений дах будинку, квартири не зачепило.
Також у ніч проти 18 березня армія РФ тричі обстріляла громади Нікопольщини з артилерії. Зруйновано приватний будинок. Понівечені дві господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін.
Загиблих і поранених внаслідок атак немає.
Де в Дніпрі вимкнуть електропостачання 18 березня
У Дніпрі через проведення планових робіт 18 березня буде відсутнє електропостачання на низці вулиць.
З 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
- вул. Мечникова: 10;
- вул. Оздоровча: 1-7, 12, 18, 20;
- вул. Єфрейтора Пирогова: 1-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.
З 9:00 до 17:00 вимкнуть світло за наступними адресами:
- вул. Макарова: 1-25 (непарні);
- вул. Холодноярська: 21, 22-28 (парні);
- вул. 152-ї дивізії: 2-А, 3, 4-А, 6;
- вул. Василя Сліпака: 35, 50-А, 52;
- вул. Квартальна: 41;
- вул. Інженерна: 1, 3;
- вул. Перемоги: 113;
- просп. Богдана Хмельницького: 109-117 (непарні).