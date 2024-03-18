У Дніпрі затримали підприємця за підозрою у допомозі перетину держкордону чоловікам

У Дніпрі затримали 38-річного підприємця та чотирьох його спільників за оформлення фіктивних шлюбів та батьківства для виїзду за кордон.

Згідно із планом організатора, після оформлення фіктивного шлюбу, подружжя разом виїжджало за кордон. Згодом жінка поверталася в Україну, а через деякий час сімейна пара розлучалася.