На Донеччині від обстрілів поранені двоє людей

Протягом 17 березня від обстрілів з боку армії РФ на Донеччині поранення отримали двоє людей у Мирнограді.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Загальна кількість жертв в області від початку повномасштабного вторгнення:
- 1885 загинули,
- 4718 поранені.
Точну кількість загиблих та поранених у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.
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