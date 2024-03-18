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"єВідновлення": у Гостомелі жителі отримали понад 117 млн грн компенсації на вудбудову помешкань
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"єВідновлення": у Гостомелі жителі отримали понад 117 млн грн компенсації на вудбудову помешкань

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&quot;єВідновлення&quot;: у Гостомелі жителі отримали понад 117 млн грн компенсації на вудбудову помешкань
Багатоповерхівка у Гостомелі. Фото (ілюстративне): КОВА

Гостомельська селищна військова адміністрація на Київщині продовжує працювати у сфері відновлення житла громадян, зруйнованого чи пошкодженого під час повномасштабного вторгнення російських військ. За програмою "єВідновлення" спеціальна комісія оперативно опрацьовує заяви місцевих жителів.

Про це повідомила у Telegram пресслужба Гостомельської селищної військової адміністрації.

Станом на 12 березня 2024 року:

  • зареєстровано заяв — 1918
  • обстежено — 1599
  • розглянуто комісією — 1592
  • внесено в систему рішень — 1592
  • погоджено компенсацію — 1163
  • відмовлено в компенсації — 429
  • нараховано компенсацію — 1018.

"Сума виплаченої компенсації — 117 001 929,40 грн. Дані вказані з урахуванням поданих заяв з Садових Товариств села Мощун", — йдеться у повідомленні.

У селищній раді нагадують, що отримати компенсацію за програмою "єВідновлення" у застосунку "Дія" можуть громадяни України, які надіслали всі необхідні документи, що відповідають вимогам програми.

Раніше повідомлялося, що перший сертифікат на нове житло в Україні використала родина, яка раніше жила у Гостомелі на Київщині. Помешкання було зруйноване під час повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону. Сім'я, скориставшись програмою єВідновлення, придбала нове житло у Бучі.

Що відомо про урядову програму "єВідновлення"

23 лютого 2023 року Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Із травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

12 травня уряд визначив, що максимальна сума допомоги за програмою "єВідновлення" становить 200 тисяч гривень. У червні в Україні почалися перші виплати коштів у межах програми "єВідновлення". Компенсацію отримали люди з Київщини та Донеччини.

1 серпня на Київщині стартував другий етап програми "єВідновлення". Власники зруйнованого житла можуть подати заявку на отримання безготівкового сертифіката для придбання нової квартири чи будинку.

У листопаді на Київщині в межах першого етапу урядової програми "єВідновлення" схвалили майже 5,5 тис. заявок на відновлення житла на суму понад 544 мільйонів гривень.

Станом на початок березня цього року понад 1000 українських родин придбали нові оселі замість зруйнованих росіянами за урядовою програмою "єВідновлення". Найбільше житла за безготівковими сертифікатами від держави наразі купили на Київщині та в Києві.

Що відомо про відновлення Гостомеля

У Гостомелі відновлюють багатоповерхівку на вулиці Свято-Покровська, 73-Е за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Будинок був пошкоджений під час бойових дій навесні 2022 року. До російського вторгнення в ньому мешкали 144 сім'ї, нині — понад 250 людей. Наразі там провели демонтажні роботи, відремонтували покрівлю. Наразі відновлюють пошкоджені стіни, утеплюють фасад.

Також у селищі перевірили відбудову двох будинків, які відновлюють за рахунок UNITED24. Капремонт на Проскурівській, 11 — на фінальному етапі. Наразі підрядник завершує облаштування квартир та ремонт укриття, яке розташоване в будинку.

На п'ятиповерхівці за адресою Проскурівська, 4 роботи ще тривають. Тут будівельники завершують облаштування фасаду та покрівлі, продовжують працювати над ремонтом пошкоджених квартир та облаштуванням місць загального користування. Є окремі питання щодо оздоблювальних робіт в квартирах. Підрядник повинен узгодити з місцевими жителями проведення ремонту.

Під час перевірки в листопаді в будівлі були проблеми з електрикою. Тоді голова КОВА Кравченко зауважував, що "прикритись симпатичним фасадом" не вдасться.

У грудні минулого року перевірка виявила понад 100 порушень та зловживання під час відновлення житла в Гостомелі. Їхня загальна сума сягає понад 21 млн грн. Зокрема, місцеві жителі обурюються, що роботи взагалі не виконувалися, або лише частково.

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