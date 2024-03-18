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У Сумах відзначились учасники фіналу кубкового турніру з футзалу
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У Сумах відзначились учасники фіналу кубкового турніру з футзалу

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У Сумах відбулись півфінали відкритого кубка міста з футзалу серед ветеранів вікової групи "40 років і старше".

"У фіналі, який запланований на 24 березня, зустрінуться перша та третя команди чемпіонату міста сезону 2023-2024 років", — повідомив Суспільному голова асоціації ветеранів футболу Сумщини Віталій Великодний.

У Сумах відзначились учасники фіналу кубкового турніру з футзалу
Фото: Суспільне Суми

"Sumy Dream Team" у першому півфінальному матчі протистояла осоївському "Оріону". Перший тайм завершився з рахунком 2:2. У другому команди обмінялись голами, а потім "Dream Tream Sumy" забили переможний гол.

Другу путівку у фінал розіграли сумська "Барса" та "Україна" з Токарів. Перший тайм сильнішого не виявив (2:2). У другому більше забивала команда з Токарів, яка і перемогла з рахунком 6:4.

У Сумах відзначились учасники фіналу кубкового турніру з футзалу
Фото: Суспільне Суми

Таким чином у фіналі зустрінуться "Dream Team Sumy" та "Україна".

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