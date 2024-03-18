У Криворізькому районі Дніпропетровщини пізно ввечері 17 березня сили ППО збили два "шахеди". Уламки впали на п`ятиповерхівку в Кривому Розі, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак.

За його словами, пожежу в п`ятиповерхівці загасили. Пошкоджений дах будинку, квартири не зачепило. Вибухотехніки вилучили частини уламків, аби знищити їх. На час проведення робіт евакуювали близько 30 мешканців. Люди вже повернулися до своїх осель.

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Зруйновано приватний будинок. Понівечені дві господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін.

Загиблих і поранених внаслідок падіння уламків дронів та атак немає.

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