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Уламки "шахедів" пошкодили п`ятиповерхівку в Кривому Розі, обстріл громад. Як минула ніч на Дніпропетровщині
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Уламки "шахедів" пошкодили п`ятиповерхівку в Кривому Розі, обстріл громад. Як минула ніч на Дніпропетровщині

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обстріли, артилерія, Нікопольщина
Наслідки обстрілу Нікопольщини, 18 березня 2024 року. Фото: телеграм-канал Сергія Лисака

У Криворізькому районі Дніпропетровщини пізно ввечері 17 березня сили ППО збили два "шахеди". Уламки впали на п`ятиповерхівку в Кривому Розі, внаслідок чого сталася пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Дніпропетровської облвійськадміністрації Сергій Лисак.

За його словами, пожежу в п`ятиповерхівці загасили. Пошкоджений дах будинку, квартири не зачепило. Вибухотехніки вилучили частини уламків, аби знищити їх. На час проведення робіт евакуювали близько 30 мешканців. Люди вже повернулися до своїх осель.

Також армія РФ тричі з артилерії обстріляла Нікопольщину, додав посадовець. Цілила по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Зруйновано приватний будинок. Понівечені дві господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін.

Загиблих і поранених внаслідок падіння уламків дронів та атак немає.

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