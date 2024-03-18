Під час атаки на Одесу 15 березня загинув 24-річний захисник Андрій Ільюшин

Під час ракетного удару по Одесі 15 березня загинув 24-річний захисник з Арциза Андрій Ільюшин.

Про це 17 березня повідомив Арцизькій міський голова Сергій Парпуланський.

Андрій Ільюшин загинув під час виконання службових обовʼязків. Церемонія прощання із захисником відбудеться 19 березня о 10:00 за адресою: місто Арциз, вулиця Лугова, 91/1. Жителів просять утворити живий коридор шани.

"О 10:45 від вул. Лугова, вздовж вулиць Свободи та Соборна до храму святого апостола та євангеліста Іоанна Богослова. О 12:30 від храму святого апостола та євангеліста Іоанна Богослова (вул. Соборна) вздовж вул. Соборна до центрального цвинтаря", — йдеться у повідомленні.

У дописі одеситки Олени Добровольської зазначається, що з березня 2023 року чоловік служив у підрозділі "Лють", був бойовим медиком та відповідав за евакуацію поранених. За її словами, у нього залишилась дружина та маленька донька.

"Він один з тих, хто загинув напередодні під час страшного обстрілу в Одесі, а саме — в результаті другого "прильоту". Після першого удару він встиг відправити дружині голосове повідомлення, коли біг рятувати поранених і навіть, імовірно, встиг комусь надати допомогу, оскільки в його сумці потім не знайшли турнікета", — йдеться у дописі одеситки.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Станом на 19:20 відомо про 20 загиблих та понад 70 поранених. Серед загиблих — рятувальник, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

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