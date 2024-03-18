У Запоріжжі в деяких будинках не буде електроенергії: адреси

Сьогодні, 18 березня, у Запоріжжі, у зв'язку з проведенням термінового та планового ремонту електрообладнання, в деяких будинках не буде світла.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, з 8:00 до 17:00 за адресами:

вул. Васильєва 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42;

вул. Культурна 42, 42 а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 64 а, 65, 66, 67, 69;

вул. Ласточкіна Миколи 160, 162 а, 162 б, 164, 164 б, 166, 87 а, 89, 91;

вул. Ігоря Сікорського 269 – 273, 277, 275;

вул. Ракетна 1 а, 3, 13, 27, 31, 35 а, 18 – 40, 26/1.

З 10:00 до 16:00:

вул. Передатна 1 а, 1 в, 1 є, д, 1 ж, 1 с, 3, 3 с, 3 д, 5 а, 9 а, 11 б, 2 а, 2 г, 2 є, 4 а, 4 д, 4 с, 6 с, 8 а, 8 б, 10 а, 14 а;

вул. Цегельна 47 с, 49 а, 49 с, 49 в, 51 с, 53, 57 а, 59 с, 63, 65, 65 а, 65 б, 67 с, 123/1, 123/2, 123/3, 249, 44 а, 44, 44 с, 46 с, 50, 50/1, 52 с, 56, 56 а, 58 б, 58 а, 58 г, 58 с, 60 – 68, 122, 124 с, 154, 154/2, 154 с;

вул. Чарівна 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 22, 24, 26, 26 а, 26 б, 28, 30.

З 9:00 до 17:00:

вул. Кам’янсько–Дніпровська 20–36, 33–39, 41;

вул. Посадочна 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

вул. Запорізька 2, 2 а, 4, 4 а, 4 б, 6 а;

вул. Шкільна 4, 4 а, 4 в, 6.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

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