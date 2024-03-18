НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Запоріжжі в деяких будинках не буде електроенергії: адреси
ЕлектроенергіяРегіони

У Запоріжжі в деяких будинках не буде електроенергії: адреси

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Запоріжжі не буде світла 18 березня
Ілюстративне. Фото: Укренерго

Сьогодні, 18 березня, у Запоріжжі, у зв'язку з проведенням термінового та планового ремонту електрообладнання, в деяких будинках не буде світла.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зокрема, з 8:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Васильєва 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42;
  • вул. Культурна 42, 42 а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 64 а, 65, 66, 67, 69;
  • вул. Ласточкіна Миколи 160, 162 а, 162 б, 164, 164 б, 166, 87 а, 89, 91;
  • вул. Ігоря Сікорського 269 – 273, 277, 275;
  • вул. Ракетна 1 а, 3, 13, 27, 31, 35 а, 18 – 40, 26/1.

З 10:00 до 16:00:

  • вул. Передатна 1 а, 1 в, 1 є, д, 1 ж, 1 с, 3, 3 с, 3 д, 5 а, 9 а, 11 б, 2 а, 2 г, 2 є, 4 а, 4 д, 4 с, 6 с, 8 а, 8 б, 10 а, 14 а;
  • вул. Цегельна 47 с, 49 а, 49 с, 49 в, 51 с, 53, 57 а, 59 с, 63, 65, 65 а, 65 б, 67 с, 123/1, 123/2, 123/3, 249, 44 а, 44, 44 с, 46 с, 50, 50/1, 52 с, 56, 56 а, 58 б, 58 а, 58 г, 58 с, 60 – 68, 122, 124 с, 154, 154/2, 154 с;
  • вул. Чарівна  25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 22, 24, 26, 26 а, 26 б, 28, 30.

З 9:00 до 17:00:

  • вул. Кам’янсько–Дніпровська 20–36, 33–39, 41;
  • вул. Посадочна 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
  • вул. Запорізька 2, 2 а, 4, 4 а, 4 б, 6 а;
  • вул. Шкільна 4, 4 а, 4 в, 6.

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Світло, Дніпро
У Дніпрі тимчасово відключатимуть світло на трьох вулицях: адреси
Війна, електроенергія, Нікополь
За тиждень на Дніпропетровщині відновили електрику для понад двох тисяч сімей після обстрілів
На Сумщині через обстріли без електроенергії понад 8 тисяч споживачів
На Сумщині через обстріли без електроенергії понад 8 тисяч споживачів
В енергосистемі України дефіциту немає — Міненерго
В енергосистемі України дефіциту немає — Міненерго
На початок