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За минулу добу армія РФ завдала 458 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області
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За минулу добу армія РФ завдала 458 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області

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Запорізька область обстріли
Наслідки обстрілів, Запорізька область, березень 2024 року. . Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 17 березня, російські військові атакували десять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 458 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • авіаційний — по Роботиному;
  • сім разів застосувала РСЗВ по Роботиному та Малій Токмачці;
  • 94 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Новодарівку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне;
  • 356 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Левадного, Новоандріївки та Новодарівки.

"Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 17 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ сім разів атакувала позиції Сил оборони в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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