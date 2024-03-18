Протягом минулої доби, 17 березня, російські військові атакували десять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 458 ударів по містах та селах Запорізької області:

авіаційний — по Роботиному;

сім разів застосувала РСЗВ по Роботиному та Малій Токмачці;

94 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Новодарівку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Залізничне та Чарівне;

356 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Левадного, Новоандріївки та Новодарівки.

"Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 17 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ сім разів атакувала позиції Сил оборони в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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