Сімсот пʼятдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня

В Одесі попрощалися з колишнім заступником міського голови Сергієм Тетюхіним, який загинув під час атаки по Одесі 15 березня.

Як зазначили у міській раді, у той день він приїхав рятувати людей, однак загинув під час ракетного удару.

Сергій Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року та мобілізувався до ЗСУ.