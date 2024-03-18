Сімсот пʼятдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 17 на 18 березня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня
В Одесі попрощалися з колишнім заступником міського голови Сергієм Тетюхіним, який загинув під час атаки по Одесі 15 березня.
Як зазначили у міській раді, у той день він приїхав рятувати людей, однак загинув під час ракетного удару.
Сергій Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року та мобілізувався до ЗСУ.
На Одещині затримали чоловіка, який пропонував "працевлаштувати" у митній зоні та перевести через кордон
На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють в спробі організувати незаконний виїзд військовозобов'язаного за кордон, повідомили у поліції Одещини.
Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За це йому може загрожувати ув'язнення на строк від семи до девʼяти років. Наразі його тримають під вартою з правом внесення застави в сумі 908 400 гривень.
"Руський мир", що вони продемонстрували в Одесі й потім у Миколаєві, дійсно, руйнівний — Гуменюк
Зробили паузу між ударами, аби на місце прибули екстрені служби: Росія використала під час атаки на Миколаїв 17 березня таку саму тактику, як і на Одесу 15 березня, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
"Очевидно, що ворог намагається знайти чергову тактику або тактичний прийом для того, щоб тиснути на населення й інфраструктуру південних регіонів", — зазначила очільниця пресцентру.
На Одещині попрощались із 46-річним прикордонником
У місті Подільськ Одеської області попрощались з сержантом Держприкордонслужби Олексієм Виноградським. Про це 18 березня повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Під час атаки на Одесу 15 березня загинув 24-річний захисник Андрій Ільюшин
Під час ракетного удару по Одесі 15 березня загинув 24-річний захисник Андрій Ільюшин. Чоловік служив у підрозділі "Лють", був бойовим медиком та відповідав за евакуацію поранених. Прощання відбудеться 19 березня у місті Арциз.
На фронті за добу відбулося 72 бойових зіткнення — Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Крім того, росіяни завдали по Україні удару 22 безпілотниками Shahed.
Про це йдеться у ранковому зведення Генштабу ЗСУ.
Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.
У Чорному морі відсутні російські кораблі
Станом на 07:00 армія РФ не тримає кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів, повідомили у ВМС ЗСУ.