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Сімсот пʼятдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Сімсот пʼятдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Сімсот пʼятдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Війна в Україні. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ніч з 17 на 18 березня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

В Одесі прощалися з ексвіцемером, який загинув під час атаки 15 березня

В Одесі попрощалися з колишнім заступником міського голови Сергієм Тетюхіним, який загинув під час атаки по Одесі 15 березня.

Як зазначили у міській раді, у той день він приїхав рятувати людей, однак загинув під час ракетного удару.

Сергій Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року та мобілізувався до ЗСУ.

Сімсот пʼятдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Прощання з ексвіцемером Одеси Сергієм Тетюхіним. Фото: Одеська міська рада

На Одещині затримали чоловіка, який пропонував "працевлаштувати" у митній зоні та перевести через кордон

На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють в спробі організувати незаконний виїзд військовозобов'язаного за кордон, повідомили у поліції Одещини.

Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За це йому може загрожувати ув'язнення на строк від семи до девʼяти років. Наразі його тримають під вартою з правом внесення застави в сумі 908 400 гривень.

Сімсот пʼятдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Затримання чоловіка в Одеській області, який пропонував за гроші незаконно вивозити за кордон. Фото: Поліція Одеської області

"Руський мир", що вони продемонстрували в Одесі й потім у Миколаєві, дійсно, руйнівний — Гуменюк

Зробили паузу між ударами, аби на місце прибули екстрені служби: Росія використала під час атаки на Миколаїв 17 березня таку саму тактику, як і на Одесу 15 березня, повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Очевидно, що ворог намагається знайти чергову тактику або тактичний прийом для того, щоб тиснути на населення й інфраструктуру південних регіонів", — зазначила очільниця пресцентру.

На Одещині попрощались із 46-річним прикордонником

У місті Подільськ Одеської області попрощались з сержантом Держприкордонслужби Олексієм Виноградським. Про це 18 березня повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Сімсот пʼятдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
На Одещині попрощались з прикордонником Олексієм Виноградським. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Під час атаки на Одесу 15 березня загинув 24-річний захисник Андрій Ільюшин

Під час ракетного удару по Одесі 15 березня загинув 24-річний захисник Андрій Ільюшин. Чоловік служив у підрозділі "Лють", був бойовим медиком та відповідав за евакуацію поранених. Прощання відбудеться 19 березня у місті Арциз.

Сімсот пʼятдесят четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Загиблий захисник Андрій Ільюшин. Фото: Сергій Парпуланський/Facebook

На фронті за добу відбулося 72 бойових зіткнення — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Крім того, росіяни завдали по Україні удару 22 безпілотниками Shahed.

Про це йдеться у ранковому зведення Генштабу ЗСУ.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.

У Чорному морі відсутні російські кораблі

Станом на 07:00 армія РФ не тримає кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів, повідомили у ВМС ЗСУ.

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