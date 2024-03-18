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Нічна атака на пожежну частину на Харківщині та вибухи у трьох областях — головні новини ранку 18 березня
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Нічна атака на пожежну частину на Харківщині та вибухи у трьох областях — головні новини ранку 18 березня

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Нічна атака на пожежну частину на Харківщині та вибухи у трьох областях — головні новини ранку 18 березня
. ФОТО: gettyimages (Фото ілюстративне)

Армія РФ завдала ракетних ударів по пожежній частині на Харківщині; у Кривому Розі, на Полтавщині та Хмельниччині вночі лунали вибухи; Україна не планує продовжувати газову угоду з Росією та низка західних країн назвала порушенням міжнародного права проведення виборів РФ на тимчасово окупованих територіях України Суспільне підготувало головні новини ранку 18 березня.

1. Армія РФ завдала ракетних ударів по пожежній частині на Харківщині

Уночі армія РФ завдала ракетних ударів по пожежній частині на Харківщині, повідомили в ДСНС.

Як наслідок — постраждав рятувальник, він отримав травму руки. Пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Там вибиті вікна, двері, ворота, зруйнований дах і фасадна частина. Також пошкоджено 4 пожежно-рятувальні авто.

2. У Кривому Розі, на Полтавщині та Хмельниччині вночі лунали вибухи

У ніч на 18 березня вибухи лунали у Кременчуці на Полтавщині, на Хмельниччині та у Кривому Розі.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного та місцеві жителі.

Перед вибухами в регіонах була оголошена повітряна тривога через запуск шахедів.

3. Україна не планує продовжувати газову угоду з Росією

Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським Газпромом після 31 грудня 2024 року, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди", — сказав Галущенко.

Торік було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ, який довів, що система може функціонувати й без транзиту.

Він зазначив, що сьогодні на ринку є достатньо альтернатив російському газу. Зокрема Німеччина, яка за півтора року звела залежність від російського газу практично до нуля.

Контекст: У січні Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що Євросоюз планує припинити угоду про транзит газу з РФ.

4. Низка країн назвала порушенням міжнародного права проведення виборів РФ на окупованих територіях України

МЗС Німеччини, Чехії, Польщі, Великої Британії назвали проведення виборів президента Росії на тимчасово окупованих територіях незаконними.

В МЗС Польщі заявили, що голосування в Росії проходило в умовах крайніх репресій проти суспільства, що унеможливлювало вільний, демократичний вибір.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон написав на платформі Х, що на території України незаконно провели вибори і не було незалежного моніторингу ОБСЄ.

В МЗС Чехії заявили, що мета Росії полягає в тому, щоб легалізувати результати своєї агресивної політики щодо України. Водночас вона неодноразово порушує міжнародне право, коли втручається в суверенітет іноземних держав.

В МЗС Німеччини написали, що так звані "вибори" на окупованих територіях України є недійсними та є ще одним порушенням міжнародного права".

Контекст: За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), Володимир Путін набрав 87% голосів.

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