Армія РФ завдала ракетних ударів по пожежній частині на Харківщині; у Кривому Розі, на Полтавщині та Хмельниччині вночі лунали вибухи; Україна не планує продовжувати газову угоду з Росією та низка західних країн назвала порушенням міжнародного права проведення виборів РФ на тимчасово окупованих територіях України — Суспільне підготувало головні новини ранку 18 березня.

1. Армія РФ завдала ракетних ударів по пожежній частині на Харківщині

Уночі армія РФ завдала ракетних ударів по пожежній частині на Харківщині, повідомили в ДСНС.

Як наслідок — постраждав рятувальник, він отримав травму руки. Пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Там вибиті вікна, двері, ворота, зруйнований дах і фасадна частина. Також пошкоджено 4 пожежно-рятувальні авто.

2. У Кривому Розі, на Полтавщині та Хмельниччині вночі лунали вибухи

У ніч на 18 березня вибухи лунали у Кременчуці на Полтавщині, на Хмельниччині та у Кривому Розі.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного та місцеві жителі.

Перед вибухами в регіонах була оголошена повітряна тривога через запуск шахедів.

3. Україна не планує продовжувати газову угоду з Росією

Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським Газпромом після 31 грудня 2024 року, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди", — сказав Галущенко.

Торік було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ, який довів, що система може функціонувати й без транзиту.

Він зазначив, що сьогодні на ринку є достатньо альтернатив російському газу. Зокрема Німеччина, яка за півтора року звела залежність від російського газу практично до нуля.

Контекст: У січні Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що Євросоюз планує припинити угоду про транзит газу з РФ.

4. Низка країн назвала порушенням міжнародного права проведення виборів РФ на окупованих територіях України

МЗС Німеччини, Чехії, Польщі, Великої Британії назвали проведення виборів президента Росії на тимчасово окупованих територіях незаконними.

В МЗС Польщі заявили, що голосування в Росії проходило в умовах крайніх репресій проти суспільства, що унеможливлювало вільний, демократичний вибір.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон написав на платформі Х, що на території України незаконно провели вибори і не було незалежного моніторингу ОБСЄ.

В МЗС Чехії заявили, що мета Росії полягає в тому, щоб легалізувати результати своєї агресивної політики щодо України. Водночас вона неодноразово порушує міжнародне право, коли втручається в суверенітет іноземних держав.

В МЗС Німеччини написали, що так звані "вибори" на окупованих територіях України є недійсними та є ще одним порушенням міжнародного права".

Контекст: За даними екзит-полу Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), Володимир Путін набрав 87% голосів.