Віталій Линник – в минулому військовий, а нині підприємець. У Перещепинській громаді чоловік відкрив заклад “PizzaGO”. Піцерія має попит серед місцевих. Бізнесом Віталій зайнявся після повномасштабного вторгнення, коли разом з родиною переїхав до Дніпропетровської області.

Суспільному чоловік розповів, з чого починав та як нині працює його заклад громадського харчування.

За його словами, спочатку він відкрив магазин одягу, згодом речі продавав через інтернет, а потім вирішив відкрити піцерію у місті Перещепине.

"Мені тут дуже подобається. Гарне місце, цікаві люди. Подобається те, що тут вже є одна піцерія, яка дає стимул розвиватись, не поступатись конкурентам, а конкуренцію я поважаю", – каже Віталій.

Чоловік родом з Миколаєва. Розповів, що у 18 років пішов на строкову службу до Збройних сил України. Навчання проходив у Дніпропетровській області на базі 25 окремого штурмового батальйону. За його словами, тоді й зрозумів, що в майбутньому хоче жити у Дніпрі.

"Я щойно вийшов з потяга — відчув, що тут повітря таке, неначе рідне. Я зрозумів, що тут залишусь жити", – згадує чоловік.

Віталій розповів, що 16 місяців перебував у зоні АТО.

"Я був у Зайцевому та Артемівську, нині це – Бахмут. Саме там в мене з’явилась найстрашніша звичка – звичка до бойових дій. Це коли не звертається увага ні на вибухи, ні на свист снарядів", – говорить він.

Віталій під час служби. Фото з особистого архіву Віталія

Колишній військовий розповів, що під час перебування в зоні АТО переписувався з дівчиною. Проте про серйозні стосунки тоді навіть не думав.

"Я не був впевненим не те, що в завтрашньому дні, але і в тому, що буде за годину", – згадує чоловік.

Віталій розказав, що після завершення служби в ЗСУ він зробив коханій пропозицію. Нині вони одружені, мають доньку та будують сімейний бізнес.

"За час, що працює піцерія, а це трохи більше ніж рік, ми маємо багато клієнтів. Нашими гостями були й відомі люди, такі як Петро Чорний, Ольга Сумська та Діма Волканов. Спілкування з цими людьми дає натхнення далі працювати", – каже Віталій.

Віталій з дружиною та Ольгою Сумською. Фото з особистого архіву Віталія

За словами чоловіка, у Перещепиному вони з родиною залишаться і після війни.

"Жінка поки що не розділяє моїх планів, але я сподіваюсь, ми з нею домовимось", – розказує Віталій.

Автор – Сергій Сербін

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