Боротьба та підтримка: як минув тиждень на Миколаївщині у фото

Тиждень, що минув, з 11 до 17 березня став черговим у героїчному спротиві повномасштабній агресії Росії. Миколаївці продовжують ставати сильнішими, навчатися та допомагати оточуючим. У суботу відбувся перформанс у центрі міста: люди нагадали про полонених та зниклих безвісти військовослужбовців.

Як минули ці дні — у фотодобірці Суспільного.

"Шанс на щасливе життя": як у Миколаєві відбулася виставка-прилаштування тварин

У Каштановому сквері Миколаєва відбулася виставка-прилаштування тварин, які були евакуйовані з Херсонщини та Миколаївщини. Під гаслом "Дай їм шанс на щасливе життя!" організатори змогли знайти нові домівки для 11 собак та шести котів. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Можливість для безробітних: у Миколаєві відкрили курси з пекарства

У Миколаєві люди можуть отримати професію, завдяки безплатним курсам з пекарства, організованим благодійним фондом "Щедрик". Навчання пропонує не лише опанування навичок випікання, але й перспективу працевлаштування на місцевому хлібзаводі. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

"Два серця у полоні": у Миколаєві рідні військовополонених вийшли на акцію-нагадування

У Миколаєві 16 березня відбулася акція-нагадування "Два серця в полоні", присвячена військовополоненим та зниклим безвісти військовим. Також у центрі міста відбувся перформанс за участі родичів полонених, щоб нагадати про долю своїх близьких. Фото: Катерина Шелест/Суспільне Миколаїв

Російська атака на Миколаїв: очевидці розповіли про пошкодження

Російська армія вдень 17 березня двічі завдала ракетного удару по Миколаєву, за попередньою інформацією балістичною зброєю. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі. Станом на 20:00 один чоловік загинув. Загалом травмовано вісім людей, серед яких дівчинка 2013 року народження. Фото: Єлизавета Кротик/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві покажуть виставу "Катерина" за поемою Тараса Шевченка режисера Сергія Павлюка. Прем'єра спільного проєкту миколаївського та херсонського театрів відбудеться 27 березня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Жителька Миколаєва Слава Посєдай під час повномасштабного вторгнення Росії розробила власний фотопроєкт "Шрами". У задумі взяли участь 13 людей, які поділилися власними історіями та переживаннями. Колаж Суспільне Миколаїв

"Основна задача — підвищити знання людей про зброю". У Миколаєві відбувся тренінг з поводження зі зброєю

У Миколаєві навчали, як відрізняти та поводитися зі стрілецькою зброєю, а також оформлювати відповідні документи. Це робили під час тренінгу від Центру готовності цивільних. Захід відвідали 13 людей. Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв

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