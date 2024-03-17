754 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 17 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російські військові атакували з дрона Львове на Херсонщині. Поранений 43-річний чоловік.
- Війська РФ тричі намагались штурмувати позиції українських захисників на лівобережжі Херсонщини.
- Сили оборони півдня знищили ЗРК "Тор-М2", шість гармат, два міномети, чотири переносні комплекси РЕБ, 24 одиниці автобронетехніки та човен, а також 142 військових РФ.
- Працівники Херсонського художнього музею упізнали на відео з пропагандистських ЗМІ ще дві викрадені РФ картини.
- Херсонець Іван Пилипенко виборов перше та друге місце на Відкритому регіональному турнірі з плавання.
Розбирали FPV-дрон: троє чоловіків з Херсонщини загинули внаслідок детонації боєприпасу
На Херсонщині у селі Львове троє чоловіків знайшли на подвір'ї російський FPV-дрон та почали його розбирати. Боєприпас здетонував — чоловіки отримали травми. Дорогою до лікарні вони померли, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.
Штурмували позиції ЗСУ та обстріляли понад 10 населених пунктів: Генштаб про ситуацію на Херсонському напрямку
Протягом доби російська армія тричі штурмувала позиції українських захисників на лівобережжі Херсонської області, повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.
Також у відомстві повідомили, що під артилерійським та мінометним обстрілом перебували понад 10 населених пунктів. Серед них Бургунка, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка та Токарівка.
Подвійний обхід людей, погрози та шантаж. Як пройшли вибори президента РФ на окупованій Херсонщині
Подвірний обхід місцевих жителів з урнами для голосування у супроводі автоматників, погрози й шантаж — так пройшли фейкові вибори президента Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонщині. Голосували на ТОТ у кілька етапів: дострокове голосування з 27 лютого 2024 року та з 15 по 17 березня 2024 року — разом з РФ.
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Експосадовиці міськради Херсона повідомили про підозру у колабораціонізмі
Експосадовиці міськради Херсона повідомили про підозру у колабораціонізмі. Під час окупації вона погодилась на співпрацю з росіянами та обійняла посаду в одній з незаконно утворених установ. Підозрювана створювала позитивний імідж окупантів та сприяла роботі окупаційної адміністрації, повідомляє в Telegram поліція області.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Херсонська область — повітряна тривога!
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Херсонська область — повітряна тривога!
За тиждень у рамках програми "єВідновлення" до ОВА надійшла 61 заявка на отримання компенсації за пошкоджене армією РФ житло.
За тиждень у рамках програми "єВідновлення" до Херсонської обласної військової адміністрації надійшла 61 заявка на отримання компенсації за пошкоджене армією РФ житло. 29 родин отримали виплати на понад 4, 5 мільйони гривень.
Також сформували 25 сформованих житлових сертифікатів для власників вщент зруйнованих осель на понад 35 млн грн, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
На Херсонщині 19 березня синоптики прогнозують туман та слабку ожеледь
Вночі та вранці 19 березня на Херсонщині синоптики прогнозують туман та слабку ожеледь. Температура по Херсону та області вночі — до 3° тепла, вдень повітря прогріється до 11 градусів вище нуля, повідомив обласний гідрометцентр.
Протягом доби на Херсонському напрямку Сили оборони ліквідували 228 російських окупантів
Протягом доби на Херсонському напрямку Сили оборони ліквідували 228 російських окупантів. Також знищили 14 гармат, 39 одиниць автобронетехніки, дві одиниці спеціальної техніки, два човни, два розвідувальні безпілотники, два польових пункти боєпостачання, фортифікаційні споруди та спостережний пункт армії РФ.
На Херсонщині за тиждень розмінували понад 1567 га площ
На Херсонщині за тиждень підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту вилучили та знешкодили 813 вибухонебезпечних предметів, розмінували понад 1567 га територій, повідомили в Силах оборони півдня.
На Херсонщині повідомили про підозру у колабораційній діяльності псевдоправоохоронцю
Псевдоправоохоронцю з Чорнобаївки на Херсонщині заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Він співпрацював з російськими окупантами і очолив підрозділ у фейковому "ГУ МВС області". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі.
На Херсонщині затримали злочинне угрупування, яке збувало зброю та наркотики
На Херсонщині поліцейські викрили злочинне угруповання, яке займалося збутом автоматів, пістолетів, вибухових речовин та набоїв, а також амфетаміну та канабісу . До його складу входило четверо чоловіків віком від 32 до 43 років. Усі вони раніше не судимі жителі Херсона. Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув'язнення, повідомили в поліції.
Троє поліцейських отримали поранення внаслідок учорашніх обстрілів РФ Іванівки на Херсонщині
Минулої доби російські військові з танку завдали ударів по Іванівці на Херсонщині. Внаслідок атаки поранення отримали троє працівників поліції. У них діагностували контузії, повідомила у Facebook поліція Херсонської області.
На засіданні Ради оборони Херсонщини розглянули можливість запровадження приміських поїздів за двоми маршрутами
На засіданні Ради оборони Херсонщини розглянули можливість запровадження на весняно-літній період приміських поїздів за маршрутами Миколаїв – Херсон та Високопілля – Кривий Ріг. З цією пропозицією звернулися до керівництва Укрзалізниці, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Окупаційного голову Улянівської сільради судитимуть за колабораціонізм
Окупаційного голову Улянівської сільради Скадовського району судитимуть за колабораціонізм. На псевдопосаді чоловік співпрацював з військовими РФ, сприяв російській паспортизації людей. Йому загрожує до десяти років ув'язнення — прокуратура, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Окупаційна влада Херсонщини заявила про явку у 82% на псевдовиборах президента РФ
На тимчасово окупованій території Херсонської області псевдовлада заявила про явку у 82% під час виборів президента РФ. Більшість з "виборців" начебто підтримали Путіна.
Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
За його словами, на "виборах" були присутні "міжнародні спостерігачі", зокрема з Алжиру та Парагваю. Вони не зафіксували жодного порушення.
"Вибори проходили з 27 лютого. Почалися, як завжди, з погроз людям — "якщо ви не приїдете, то ми приїдемо до вас". Так і було, коли вони ловили жителів на ринках, колаборанти збігались, зганяли бюджетників. По три, по чотири підписи ставили за сусідів, за родичів, які виїхали. Це стандартна їх практика", — розповів Толоконніков.
Він каже, що 16-17 березня окупанти провели концерти, пригощали людей шашликом, тобто, робили все, щоб створити "картинку" для пропагандистських ЗМІ. Також за його словами, щоб забезпечити хоч якусь явку, "члени виборчих комісій" разом з озброєними російськими військовими і вдень, і вночі робили подворові обходи, змушували людей "проголосувати".
"Люди могли "голосувати" за українськими паспортами, через те, що ще в більшості українські паспорти є. Можна було "проголосувати" і за будь-яким посвідченням особи. І люди голосували, їх заставляли голосувати за українськими документами. Це також є ознакою нелегітимності. Тому що, якщо громадяни іншої країни можуть голосувати за президента другої країни, то точно це не має нічого спільного з виборами в тому понятті, який ми розуміємо", — каже Толоконніков.
Вночі армія РФ обстріляла один із мікрорайонів Херсона
Вночі армія РФ обстріляла один із мікрорайонів Херсона. Горіли балкони та кімнати у квартирах п’ятиповерхового будинку. Попри повторні удари, рятувальники ліквідували загоряння, повідомила у Telegram ДСНС України.
За добу військові РФ обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини
Минулої доби військові РФ обстріляли 18 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені три багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, припортова інфраструктура, газова заправна станція, автосервісне підприємство та автомобіль. Поранена одна людина, повідомив у Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.