Окупаційна влада Херсонщини заявила про явку у 82% на псевдовиборах президента РФ

На тимчасово окупованій території Херсонської області псевдовлада заявила про явку у 82% під час виборів президента РФ. Більшість з "виборців" начебто підтримали Путіна.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

За його словами, на "виборах" були присутні "міжнародні спостерігачі", зокрема з Алжиру та Парагваю. Вони не зафіксували жодного порушення.

"Вибори проходили з 27 лютого. Почалися, як завжди, з погроз людям — "якщо ви не приїдете, то ми приїдемо до вас". Так і було, коли вони ловили жителів на ринках, колаборанти збігались, зганяли бюджетників. По три, по чотири підписи ставили за сусідів, за родичів, які виїхали. Це стандартна їх практика", — розповів Толоконніков.

Він каже, що 16-17 березня окупанти провели концерти, пригощали людей шашликом, тобто, робили все, щоб створити "картинку" для пропагандистських ЗМІ. Також за його словами, щоб забезпечити хоч якусь явку, "члени виборчих комісій" разом з озброєними російськими військовими і вдень, і вночі робили подворові обходи, змушували людей "проголосувати".

"Люди могли "голосувати" за українськими паспортами, через те, що ще в більшості українські паспорти є. Можна було "проголосувати" і за будь-яким посвідченням особи. І люди голосували, їх заставляли голосувати за українськими документами. Це також є ознакою нелегітимності. Тому що, якщо громадяни іншої країни можуть голосувати за президента другої країни, то точно це не має нічого спільного з виборами в тому понятті, який ми розуміємо", — каже Толоконніков.