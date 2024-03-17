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На передовій загинув прикордонник з Волині Віктор Штань
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На передовій загинув прикордонник з Волині Віктор Штань

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Загинув прикордонник з Волині Віктор Штань
Загиблий прикордонник Віктор Штань.

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із села Осереби на Волині Віктор Штань.

Як повідомили у Турійській громаді, полеглий захисник служив у прикордонних військах.

Відомо, що строкову службу Віктор Штань проходив у 2016 році, пізніше підписав контракт на продовження служби. На передовій був з перших днів повномасштабного вторгнення.

Останній бій волинянин прийняв 7 березня 2024 року. У бійця залишилися дружина та діти. В громаді оголосили триденну жалобу.

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