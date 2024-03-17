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"Якщо пацієнти не їдуть до нас, ми їдемо до них". У селах Кіровоградщини працює мобільна бригада лікарів
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"Якщо пацієнти не їдуть до нас, ми їдемо до них". У селах Кіровоградщини працює мобільна бригада лікарів

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Лікарі мобільної бригади обстежують людей у селах Новоукраїнської громади Кіровоградської області. Приїжджають гінеколог, хірург. Також на місці проводять ультразвукову діагностику. Це все безплатно.

Виїзні прийоми в селах проводитимуть раз на тиждень до кінця травня, розповіла Суспільному директорка новоукраїнського центру первинної допомоги Валентина Фортинська. За її словами, перед цим сімейні лікарі визначають, кого з пацієнтів треба запросити на прийом до медичної мобільної бригади. Зазвичай це люди, яким потрібне дообстеження.

Один з таких виїздів був до села Іванівка. Село розташоване за 40 кілометрів від Новоукраїнки. Пацієнтів приймали в місцевій амбулаторії.

Людей запросили в місцеву амбулаторію
Людей запросили в місцеву амбулаторію. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами акушерки-гінеколога Світлани Милосердової, лабораторні аналізи дозволяють виявити ракові пухлини на ранніх стадіях. На місці проводять скринінг й обстеження молочних залоз. Це за протоколами МОЗ має робити кожна жінка.

"Останні три роки спочатку ковід, потім війна віддалили жителів сільської місцевості від надання послуг. Зросла кількість новоутворень у жінок — доброякісних і злоякісних. Тому що ми живемо в стані хронічного стресу", — розповіла лікарка.
Лікарка Світлана Милосердова і жителька Іванівки Ганна Заєць
Лікарка Світлана Милосердова і жителька Іванівки Ганна Заєць. Фото: Суспільне Кропивницький

Лікар новоукраїнської лікарні Микола Тарасюк радить відвідувати хірурга не менше одного разу на рік. За його словами, люди приходять з давніми проблемами.

"Грижі, вирости, щось є на шкірі. Вони звертаються, бо воно турбує, болить, завдає дискомфорту. Якщо люди не приходять до нас, то ми вже прийшли до них".

Марії Самойловій у серпні буде 80.

"Я хребець порушила або при пологах, або від роботи важкої дуже".
Лікар Микола Тарасюк і пацієнтка Марія Самойлова
Лікар Микола Тарасюк і пацієнтка Марія Самойлова. Фото: Суспільне Кропивницький

Лікар ультразвукової діагностики Максим Козацький за день такого виїзного прийому оглядає з пів сотні пацієнтів. За його словами, великий апарат УЗД став майже минулим. Сучасні апарати маленькі, легкі й мають переносні датчики. Це дозволяє приїхати до самої людини, якщо вона не може прийти в лікарню.

Лікар Максим Козацький оглядає пацієнта
Лікар Максим Козацький оглядає пацієнта. Фото: Суспільне Кропивницький

Ганна Бугрова чекала на ультразвукову діагностику. Має багато хвороб через важку роботу в колгоспі.

"На полі буряк сапали. Як на току, то й у 12 годин ночі робили, у жнива. До всіх — і до хірурга, і до гінеколога, і на УЗД. Це дуже добре. Як їхати у район і наймати машину, це все гроші. А гроші — яка пенсія у нас? 2500 гривень".
Ганна Бугрова
Ганна Бугрова. Фото: Суспільне Кропивницький

Пацієнтка Ганна Заєць хоче, щоб ще був рентген.

"І щоб УЗД частіше. Я п’ять років тому рентген проходила під час обстеження. Якось самі себе запускаємо. Наче нічого не турбує, та й думаю, що все добре", — сказала вона Суспільному.

За сім годин в Іванівці оглянули 43 людей. Виявили одну підозру на рак молочної залози.

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