Російські військові завдали 341 удар по Сумщині: одна людина загинула

За день армія РФ 60 разів обстрілювала Сумщину, зафіксували 341 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Охтирська, Сумська, Конотопська та Зноб-Новгородська громади.

Про це повідомили у Сумській ОВА

По Великописарівській громаді російські військові з літака випустили ФАБ МПК (9 вибухів) та керовані авіаційні бомби (14 вибухів). Також в громаді були мінометні обстріли (24 вибухи), обстріли з реактивної системи залпового вогню (20 вибухів) та артилерії (20 вибухів).

В результаті авіаудару загинув один мешканець громади, ще один місцевий мешканець отримав поранення. Внаслідок авіаційного удару по селищу Велика Писарівка пошкоджено нежитлову будівлю, магазин, філію будинку культури, бібліотеку, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садочок, 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок, газопровід.

Есманьська громада: були обстріли з артилерії (2 вибухи) та мінометів (13 вибухів).

По Охтирській громаді вдарили двома ракетами "Іскандер-М".

На територію️ Середино-Будської громади військові РФ скинули 9 мін.

Свеську громаду обстрілювали з мінометів (4 вибухи).

Білопільську громаду обстрілювали з артилерії (52 вибухів), мінометів (5 вибухів), гранатометів (29 вибухів), та з реактивної системи залпового вогню (22 вибухи).

По Миропільській громаді також били з реактивної системи залпового вогню (32 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

Краснопільську громаду обстріляли з мінометів (22 вибухів) та артилерії (1 вибух).

На Хотінську громаду скинули 6 мін.

По Ворожбянській громаді били з реактивної системи залпового вогню (15 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

Новослобідську громаду атакував безпілотник (1 вибух), також був обстріл з мінометів (16 вибухів).

У Шалигинській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).

По Сумській громаді завдали ракетного удару (2 вибухи). Були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

У Юнаківській громаді був удар дроном-камікадзе (1 вибух), також з безпілотника скидали вибухівки (4 вибухи).

Ракетного удару було завдано по Конотопу, там пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

У поліції 18 березня показали наслідки обстрілів Сумщини.

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