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Волейболістки "Полтавчанки" поступились суперницям з Львівщини
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Волейболістки "Полтавчанки" поступились суперницям з Львівщини

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ВК Полтавчанка
. ВК "Полтавчанка"

17 березня в місті Трускавець Львівської області відбувся матч сьомого туру Вищої Ліги з волейболу сереж жінок. Команда з міста Полтава "Полтавчанка" поступилась команді "Нафтуся" з рахунком 0:3.

Про це стало відомо з прямої трансляції матчу.

Команда з Трускавця перемогла полтавок у трьох партіях — 17:25, 20:25, 17:25.

Ця поразка для "Полтавчанки" стала четвертою поспіль. Нині команда посідає десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату. Волейбольний клуб "Нафтуся" з Трускавця завдяки перемозі піднявся на друге місце в чемпіонаті.

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