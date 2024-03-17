Волейболістки "Полтавчанки" поступились суперницям з Львівщини

17 березня в місті Трускавець Львівської області відбувся матч сьомого туру Вищої Ліги з волейболу сереж жінок. Команда з міста Полтава "Полтавчанка" поступилась команді "Нафтуся" з рахунком 0:3.
Про це стало відомо з прямої трансляції матчу.
Команда з Трускавця перемогла полтавок у трьох партіях — 17:25, 20:25, 17:25.
Ця поразка для "Полтавчанки" стала четвертою поспіль. Нині команда посідає десяте місце в турнірній таблиці чемпіонату. Волейбольний клуб "Нафтуся" з Трускавця завдяки перемозі піднявся на друге місце в чемпіонаті.
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