РФ вдарила по Вовчанську КАБами: поранений чоловік

Пораненого внаслідок ударів керованими авіабомбами по Вовчанську вдень 17 березня чоловіка шпиталізували.

Про це розповів Суспільне Харків начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко.

"Це влучання КАБів. Там обстріли кожного дня. Чоловік був у будинку, воно поряд влучило і пошкодило будинок. Чоловік у середньому стані тяжкості", — сказав Лободенко.

За інформацією поліції, пораненому чоловіку 72 роки. РФ вдарила по місту близько 15:30.

Внаслідок ударів сталися пожежі, розповіли в облуправлінні ДСНС.

Наслідки удару по Вовчанську, 17 березня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

"Горіли житловий будинок, гараж, дві господарчі споруди та два автомобілі. Загальна площа пожежі становила понад 200 кв.м. Крім того, були пошкоджені поруч розташовані житлові будівлі з надвірними забудовами", — йдеться у повідомленні.

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