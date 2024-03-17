З Великописарівської громади на Сумщині евакуювалося 256 людей — ОВА

У прикордонних громадах Сумщини триває евакуація. З Великописарівської громади з 13 по 17 березня евакуювали 256 людей, в тому числі 26 дітей. З села Рижівка Білопільської громади за два дні виїхало 23 людини.

Про це повідомили у Telegram-каналі Сумської ОВА.

За даними адміністрації, 17 березня з Великописарівської громади виїхали 55 людей, з них дві дитини. У Рижівці, попередньо, залишилося 8 мешканців.

Евакуйованих людей спільно з представниками Червоного Хреста розміщають у місцях тимчасового перебування. Також ведуться роботи над збільшення та облаштування додаткових місць для розселення населення в разі подальшої необхідності, зазначили в ОВА.

17 березня до евакуації людей з Великописарівської громади долучились рятувальники. За даними ДСНС, їхні співробітники надали допомогу 256 людям, серед яких 26 дітей.

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