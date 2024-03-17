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На Сумщині прикордонники збили російський дрон-розвідник
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На Сумщині прикордонники збили російський дрон-розвідник

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Прикордонники Сумщини знешкодили російський дрон. За інформацією ДПСУ, це був дрон, який збирав розвідувальні дані в прикордонні української території.

Прикордонний наряд помітив наближення російського коптера та застосував антидронову рушницю, у результаті дрон було приземлено, зазначили у повідомленні ДПСУ.

Також у ДПСУ повідомляли, що на Сумщині прикордонники, спільно з бійцями Сил оборони завадили трьом російським диверсійно-розвідувальним групам пробратися вглиб України. Для посилення напрямків заходу ДРГ Росії висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ, були залучені артилерійський та мінометний розрахунки.

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