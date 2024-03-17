На Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ п'ять разів атакувала позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового, Запорізької області та завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області", — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів Запорізької області, зокрема Полтавка, Чарівне, Гуляйполе та Мала Токмачка.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 16 березня, російські військові атакували десять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

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