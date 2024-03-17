У Запоріжжі мешканцям двох під'їздів зруйнованої дев'ятиповерхівки по вулиці Зестафонська, 8 запропонували видати сертифікати на придбання іншого житла в будь-якому населеному пункті України замість відбудови.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров під час зустрічі із мешканцями будинку.

Зустріч із мешканцями багатоповерхівки по вулиці Зестафонська, 8. Фото: Телеграм/Іван Федоров

За словами Івана Федорова, обласна та міська влади обговорили варіанти відновлення будинку та пропонують :

1 і 2 підʼїзди відбудувати до кінця року;

3 і 4 підʼїзди відновлювати економічно недоцільно.

"Альтернативний варіант — за допомогою урядової програми єВідновлення надамо людям сертифікати на придбання іншого житла в будь-якому населеному пункті України, окрім ТОТ. Процедуру видачі цих документів завершимо протягом 4-х місяців. Діють сертифікати 5 років", — зазначив Іван Федоров.

Зустріч із мешканцями багатоповерхівки по вулиці Зестафонська, 8. Фото: Телеграм/Іван Федоров

Суспільне повідомляло, що 28 липня 2023 року на зустрічі з представниками Запорізької міської ради мешканці будинку по вулиці Зестафонська, 8 внесли пропозицію про видачу сертифікатів на нове житло, яке значно дешевше за відбудову зруйнованого помешкання. Тоді Анатолій Куртєв зазначив, що звернувся до Верховної Ради з пропозицією щодо сертифікатів на нове житло жителям 3 та 4 під'їздів, аби розв'язувати питання в межах чинного законодавства.

Що відомо про зруйнований будинок по вулиці Зестафонська, 8

9 жовтня 2022 року російські військові поцілили ракетою Х-22 по дев’ятиповерхівці по Зестафонській, 8. Тоді 19 людей загинуло та понад 70 дістали поранення. Чотири підʼїзди було зруйновано. Понад 150 мешканців втратили оселі.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram