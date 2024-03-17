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У Запоріжжі мешканцям двох під'їздів зруйнованого будинку по Зестафонській, 8 запропонували сертифікати на житло
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У Запоріжжі мешканцям двох під'їздів зруйнованого будинку по Зестафонській, 8 запропонували сертифікати на житло

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Сертифікати по Зестафонській,8
Багатоповерхівка по вулиці Зестафонська, 8. Фото: Телеграм/Іван Федоров

У Запоріжжі мешканцям двох під'їздів зруйнованої дев'ятиповерхівки по вулиці Зестафонська, 8 запропонували видати сертифікати на придбання іншого житла в будь-якому населеному пункті України замість відбудови.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров під час зустрічі із мешканцями будинку.

У Запоріжжі мешканцям зруйнованого будинку по Зестафонській, 8 запропонували сертифікати на житло замість відбудови
Зустріч із мешканцями багатоповерхівки по вулиці Зестафонська, 8. Фото: Телеграм/Іван Федоров

За словами Івана Федорова, обласна та міська влади обговорили варіанти відновлення будинку та пропонують :

  • 1 і 2 підʼїзди відбудувати до кінця року;
  • 3 і 4 підʼїзди відновлювати економічно недоцільно.
"Альтернативний варіант — за допомогою урядової програми єВідновлення надамо людям сертифікати на придбання іншого житла в будь-якому населеному пункті України, окрім ТОТ. Процедуру видачі цих документів завершимо протягом 4-х місяців. Діють сертифікати 5 років", — зазначив Іван Федоров.
У Запоріжжі мешканцям зруйнованого будинку по Зестафонській, 8 запропонували сертифікати на житло замість відбудови
Зустріч із мешканцями багатоповерхівки по вулиці Зестафонська, 8. Фото: Телеграм/Іван Федоров

Суспільне повідомляло, що 28 липня 2023 року на зустрічі з представниками Запорізької міської ради мешканці будинку по вулиці Зестафонська, 8 внесли пропозицію про видачу сертифікатів на нове житло, яке значно дешевше за відбудову зруйнованого помешкання. Тоді Анатолій Куртєв зазначив, що звернувся до Верховної Ради з пропозицією щодо сертифікатів на нове житло жителям 3 та 4 під'їздів, аби розв'язувати питання в межах чинного законодавства.

Що відомо про зруйнований будинок по вулиці Зестафонська, 8

9 жовтня 2022 року російські військові поцілили ракетою Х-22 по дев’ятиповерхівці по Зестафонській, 8. Тоді 19 людей загинуло та понад 70 дістали поранення. Чотири підʼїзди було зруйновано. Понад 150 мешканців втратили оселі.

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