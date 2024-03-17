На Закарпатті затримали чоловіка за підозрою у незаконному перетині кордону із підробленими документами. Чоловік їхав до Словаччини рейсовим автобусом, а для перевірки надав три свідоцтва про народження дітей — громадян Таджикистану.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ДПСУ.

Чоловік розповів, що за національністю він таджик та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані.

"Там, за його словами, має двох дружин, з якими перебуває у цивільному шлюбі, і від яких має трьох дітей. У 2022 році приїхав до Києва та після одруження з українкою набув громадянства України. Перевіряючи документи подорожнього, прикордонний наряд виявив у свідоцтвах про народження дітей ознаки підробки. Зокрема, інспектори встановили, що оригінальні дані у всіх трьох документах було витравлено хімічною речовиною, а зверху нанесено новий текст", — йдеться у повідомленні.

На місце події викликали співробітників Нацполіції. Підроблені документи вилучили.

"Прикордонники направили на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.358 ККУ", — повідомили на сторінці ДПСУ.

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