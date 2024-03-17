На Закарпатті затримали чоловіка за підозрою у незаконному перетині кордону із підробленими документами. Чоловік їхав до Словаччини рейсовим автобусом, а для перевірки надав три свідоцтва про народження дітей — громадян Таджикистану.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ДПСУ.
Чоловік розповів, що за національністю він таджик та до приїзду в Україну проживав у Таджикистані.
"Там, за його словами, має двох дружин, з якими перебуває у цивільному шлюбі, і від яких має трьох дітей. У 2022 році приїхав до Києва та після одруження з українкою набув громадянства України. Перевіряючи документи подорожнього, прикордонний наряд виявив у свідоцтвах про народження дітей ознаки підробки. Зокрема, інспектори встановили, що оригінальні дані у всіх трьох документах було витравлено хімічною речовиною, а зверху нанесено новий текст", — йдеться у повідомленні.
На місце події викликали співробітників Нацполіції. Підроблені документи вилучили.
"Прикордонники направили на адресу Ужгородського райвідділу Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст.358 ККУПідроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.", — повідомили на сторінці ДПСУ.
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