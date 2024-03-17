Діти Сумської громади вчитимуться дистанційно — міськрада

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади вирішила відправити дітей на дистанційне навчання. Це стосується закладів дошкільної та позашкільної освіти.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

З огляду на безпекову ситуацію, дитсадки та позашкілля працюватимуть з 18 по 24 березня дистанційно.

У закладах дошкільної освіти, за потреби, мають організувати роботу чергових груп, загальної середньої освіти, де розпочинаються канікули, – чергових класів із з залученням закладів позашкільної освіти СМТГ для дітей, яких батькам ні з ким залишити вдома.

Раніше кореспонденти Суспільному повідомляли про два вибухи у Сумах. Згодом Сумська ОВА уточнила, що російська армія влучила в об'єкт інфраструктури міста.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram