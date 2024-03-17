Боєць 108-ої бригади тероборони Дніпропетровщини нагороджений медаллю "За хоробрість в бою". Про це сказано в повідомленні бригади.
Під час оборонних боїв в одній з найбільш гарячих точок Запорізького напрямку Олександр виявив мужність, за що й був представлений до нагороди.
До Кам‘янського батальйону бригади солдат приєднався наприкінці 2023-го року.
"Під час одного з боїв біля села Н., де нині тривають запеклі бої, відбуваються інтенсивні бомбардування та артилерійські обстріли, воїн підтримав дії штурмової групи сусіднього підрозділу та проявив неймовірну відвагу", — сказав заступник командира підрозділу з морально-психологічного забезпечення капітан Юрій Бугай.
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