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У Сєвєродонецькому хабі у Дніпрі переселенці з Луганщини отримали 400 наборів харчів. Які ще є послуги й можливості
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У Сєвєродонецькому хабі у Дніпрі переселенці з Луганщини отримали 400 наборів харчів. Які ще є послуги й можливості

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ВПО, сєвєродонецький хаб, Дніпро
Сєвєродонецький хаб у Дніпрі. Суспільне Дніпро

У Сєвєродонецькому гуманітарному хабі у Дніпрі за тиждень переселенці з Луганщини отримали майже 400 продуктових наборів. Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

З 11-го по 15-те березня 2024 року переселенцям з Луганської області, які зареєстровані в гуманітарному хабі Сєвєродонецької міської військової адміністрації, видали також 126 пакунків жіночої гігієни, 39 пакунків підгузок та 9 наборів дитячої гігієни. Одяг собі та близьким взяли понад 30 людей.

Що ще є в хабі та де він працює

  • При гумхабі функціонує цифровий хаб, де є робочі місця облаштовані ноутбуками, за якими охочі можуть безкоштовно працювати в інтернеті.
  • ️Надають послуги із соціальних, юридичних і пенсійних питань, а також щодо працевлаштування.
  • Діє куточок читача. 
  • Діти мають змогу відвідувати гуртки.

Адреса: Дніпро, проспект Калнишевського, 27-К.

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