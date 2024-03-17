У Сєвєродонецькому гуманітарному хабі у Дніпрі за тиждень переселенці з Луганщини отримали майже 400 продуктових наборів. Про це повідомили в міській військовій адміністрації.
З 11-го по 15-те березня 2024 року переселенцям з Луганської області, які зареєстровані в гуманітарному хабі Сєвєродонецької міської військової адміністрації, видали також 126 пакунків жіночої гігієни, 39 пакунків підгузок та 9 наборів дитячої гігієни. Одяг собі та близьким взяли понад 30 людей.
Що ще є в хабі та де він працює
- При гумхабі функціонує цифровий хаб, де є робочі місця облаштовані ноутбуками, за якими охочі можуть безкоштовно працювати в інтернеті.
- ️Надають послуги із соціальних, юридичних і пенсійних питань, а також щодо працевлаштування.
- Діє куточок читача.
- Діти мають змогу відвідувати гуртки.
Адреса: Дніпро, проспект Калнишевського, 27-К.
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