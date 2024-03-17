НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Повилітали вікна там, де ми були з дитиною": подробиці ракетного удару росіян по Чернігівщині
ВИБУХВторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіони

"Повилітали вікна там, де ми були з дитиною": подробиці ракетного удару росіян по Чернігівщині

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

За одну ніч залишились без нічого. Родина Кряжів із Макишина, що на Чернігівщині постраждала від ракетної атаки. У ніч на 17 березня російські війська вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та ще однією невідомою ракетою по Чернігівській області.

У цьому будинку, у селі Макишин, Тетяна Кряж прожила 42 роки.

Чернігівщина. Макишине 17 березня
Будинок, в якому жила родина Кряж. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зі слів жінки, 16 березня близько одинадцятої вечора її родина почула з вулиці сильний гул.

"Потім почули свист такий незрозумілий. Заграва. Затрусився будинок, ще один зрив страшенний: повилітали вікна там, де ми були з дитиною. Ледве встигли вибігти в прихожу, щоб нас не привалило просто вікнами", — розповідає жінка.

Тетяна Кряж. Чернігівщина, Макишин
Тетяна Кряж. ФОТО: Суспільне Чернігів

Потім родина вибігла на вулицю та заховалась в кут між будинком та верандою, пригадує чоловік Тетяни, Олександр. На їхньому подвір’ї зайнялась пожежа. Чоловік каже: перед цим чув два вибухи.

"Напевне влучили два рази. І воно все летіло вниз на землю. У висновку, влучило не в будинок, а в сарай. Через це все пішло горіти. Машина згоріла, все згоріло. І кури, господарство, все. Тобто, безхатьки залишились".
Олександр Кряж. Чернігівщина, 17 березня Макишин
Олександр Кряж. ФОТО: Суспільне Чернігів

Наслідки ракетного удару росіян по Чернігівщині. Макишин, 17 березня
Наслідки ракетного удару росіян по Чернігівщині. ФОТО: Суспільне Чернігів

Почули вибухи й сусіди родини.

"Мене спочатку жінка розбудила. Воно спочатку так гуло, а потім, як бухнуло, що і рами повилітали. Зіскочив, не знав куди бігти й що робити", — розповів сусід Віктор.

Чернігівщина, Макишин, 17 березня
Сусід родини Кряж — Віктор. ФОТО: Суспільне Чернігів

З речей, які встигли врятувати подружжя — лише невеликий причіп. Олександр каже, все сталось так швидко, що навіть не встигли зорієнтуватись.

Чернігівщина. Макишине 17 березня
Причіп з речами, які встигла винести родина Кряж. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Що могли, то виносили. Але куди виносити?Куди ставити? Куди складати? Нема нічого", — каже Олександр Кряж.
Чернігівщина, Макишин 17 березня
Будинок, в якому жила родина Кряж. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зараз родина Кряжів залишається у своїх родичів. Проте, що робити далі, вони не знають. Тетяна каже: вони дивом вижили.

Дитяча іграшка на згарищі будинку, в який влучила російська ракета
Дитяча іграшка на згарищі будинку, в який влучила російська ракета. ФОТО: Суспільне Чернігів

За повідомленням поліції Чернігівської області, на місці події працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Надалі розслідуванням займатиметься СБУ.

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль
Уряд виділив додаткові 5 млрд гривень на закупівлю дронів для Сил оборони — Шмигаль

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Внаслідок нічної дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджені 34 будинки
"Я лягла на дитину, щоб її не вбило". Внаслідок нічної дронової атаки на Кіровоградщині пошкоджені 34 будинки
&quot;Влетіло в стіну, матір привалило цеглинами&quot;: син травмованої під час російської атаки на Хмельниччині
"Влетіло в стіну, матір привалило цеглинами": син травмованої під час російської атаки на Хмельниччині
Один місяць бойових дій — це три роки роботи саперам: як розміновують територію Чернігівщини
Один місяць бойових дій — це три роки роботи саперам: як розміновують територію Чернігівщини
Російський літак з ракетами — Суспільне Новини
Двома авіаційними ракетами Х-59 типу "повітря-поверхня" російські війська вдарили по околицях Прилук
На початок