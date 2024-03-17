За одну ніч залишились без нічого. Родина Кряжів із Макишина, що на Чернігівщині постраждала від ракетної атаки. У ніч на 17 березня російські війська вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та ще однією невідомою ракетою по Чернігівській області.

У цьому будинку, у селі Макишин, Тетяна Кряж прожила 42 роки.

Будинок, в якому жила родина Кряж. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зі слів жінки, 16 березня близько одинадцятої вечора її родина почула з вулиці сильний гул.

"Потім почули свист такий незрозумілий. Заграва. Затрусився будинок, ще один зрив страшенний: повилітали вікна там, де ми були з дитиною. Ледве встигли вибігти в прихожу, щоб нас не привалило просто вікнами", — розповідає жінка.

Тетяна Кряж. ФОТО: Суспільне Чернігів

Потім родина вибігла на вулицю та заховалась в кут між будинком та верандою, пригадує чоловік Тетяни, Олександр. На їхньому подвір’ї зайнялась пожежа. Чоловік каже: перед цим чув два вибухи.

"Напевне влучили два рази. І воно все летіло вниз на землю. У висновку, влучило не в будинок, а в сарай. Через це все пішло горіти. Машина згоріла, все згоріло. І кури, господарство, все. Тобто, безхатьки залишились".

Олександр Кряж. ФОТО: Суспільне Чернігів

Наслідки ракетного удару росіян по Чернігівщині. ФОТО: Суспільне Чернігів

Почули вибухи й сусіди родини.

"Мене спочатку жінка розбудила. Воно спочатку так гуло, а потім, як бухнуло, що і рами повилітали. Зіскочив, не знав куди бігти й що робити", — розповів сусід Віктор.

Сусід родини Кряж — Віктор. ФОТО: Суспільне Чернігів

З речей, які встигли врятувати подружжя — лише невеликий причіп. Олександр каже, все сталось так швидко, що навіть не встигли зорієнтуватись.

Причіп з речами, які встигла винести родина Кряж. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Що могли, то виносили. Але куди виносити?Куди ставити? Куди складати? Нема нічого", — каже Олександр Кряж.

Будинок, в якому жила родина Кряж. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зараз родина Кряжів залишається у своїх родичів. Проте, що робити далі, вони не знають. Тетяна каже: вони дивом вижили.

Дитяча іграшка на згарищі будинку, в який влучила російська ракета. ФОТО: Суспільне Чернігів

За повідомленням поліції Чернігівської області, на місці події працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Надалі розслідуванням займатиметься СБУ.

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