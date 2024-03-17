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"Дніпро" — "Черкаські Мавпи-Дніпро": результати матчу
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"Дніпро" — "Черкаські Мавпи-Дніпро": результати матчу

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&quot;Дніпро&quot; — &quot;Черкаські Мавпи-Дніпро&quot;: результати матчу
. Фото: Баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи-Дніпро"

Баскетбольна команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" здобула перемогу у матчі з "Дніпром" з рахунком 77:70. Змагання відбулися у Києві 17 березня.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі черкаського баскетбольного клубу.

У повідомленні йдеться, що черкащани на початку матчу лідирували, однак потім дніпряни наздогнали суперників і отримали перевагу:

"Перша чверть завершилась з рахунком 19:19. У другій десятихвилинці колективи продемонстрували не менш конкурентну гру. На велику перерву команди пішли з мінімально перевагою дніпрян 36:37.

"Дніпро" — "Черкаські Мавпи-Дніпро": результати матчу
Фото: Баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи-Дніпро"

В другій половині Черкаські Мавпи відіграли відставання і взяли третю десятихвилинку з перевагою в пʼять очок. Загалом три чверті на майданчику спостерігалась рівна боротьба — відбулась 21 зміна лідера і команди не мали переваги понад п'ять очок.

В останньому ігровому періоді "Дніпро" намагались наздогнати черкащан. За 43 секунди до завершення матчу рахунок був 73:70 на користь Мавп. "Черкаські Мавпи-Дніпро" переривають безпрограшну серію "Дніпра" в турнірній таблиці цього сезону з рахунком 77:70".

"Дніпро" — "Черкаські Мавпи-Дніпро": результати матчу
Фото: Баскетбольний клуб "Черкаські Мавпи-Дніпро"

У пресслужбі повідомили, що найрезультативнішим гравцем матчу став Джелейн Далкорт, набравши 25 очок +5 підбирань, 2 передачі та 2 перехоплення. Андрій Агафонов в сьогоднішньому матчі оформив дабл-дабл та набрав 20 очок та 14 підбирань.

Наступний матч, за інформацією пресслужби баскетбольного клубу "Черкаські Мавпи-Дніпро" відбудеться 18 березня о 12:00 з "Запоріжжям".

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