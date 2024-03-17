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В Одесі попрощались з загиблим внаслідок атаки РФ 15 березня освітянином Олександром Березним
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В Одесі попрощались з загиблим внаслідок атаки РФ 15 березня освітянином Олександром Березним

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В Одесі попрощались з освітянином Олександром Березним. Чоловік загинув 15 березня внаслідок удару по місту російської ракети. Йому було 62 роки, він обіймав посаду заступника директора з господарської частини позашкільного закладу освіти.

Один з очевидців та колега Олександра Березного Василь Слизовський розповів, що до останнього намагався врятувати чоловіка:

"Тривога почалась, ми підійшли до бомбосховища. Перший приліт, другий приліт і буквально три метри від мене потрапляє уламок — падає на моїх очах. Я підбіг до нього — травми несумісні з життям. Ми вже у бомбосховищі були, просто він не встиг, розумієте. В цьому справа. Зупинили кров, викликали, погрузили в машину. Дуже хороший, золота людина, таких дуже мало. Чуйний, душа-людина, просто прикро, що такі люди уходять. Вічна пам'ять".

В Одесі попрощались з загиблим внаслідок атаки РФ 15 березня освітянином Олександром Березним
Василь Слизовський. Фото: Суспільне Одеса

У попередньому колективі чоловіка згадують, як досвідченого фахівця та добросовісного працівника.

"Майстер виробничого навчання з водіння Олександр Березний користувався заслуженим авторитетом серед співробітників нашого закладу освіти. Його любили і педагоги, і здобувачі освіти. Він завжди щедро ділився своїми знаннями, щиро ділився добротою свого серця", — йдеться у дописі Вʼячеслава Вірича.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Наразі відомо про 21 загиблого та понад 70 поранених. Серед загиблих — рятувальник Денис Колесніков, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

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