Ввечері 16 березня у Житомирі на перехресті вулиць Грушевського та Мазепи зіткнулися два легкові автомобілі, один з яких внаслідок ДТП перекинувся на бік.

Про це Суспільному розповіли очевидці події. За їхніми словами, ДТП сталася близько десятої години вечора на перехресті вулиць Грушевського та Мазепи. Перехожі одразу кинулися допомагати водіям — зокрема, водієві автівки, яка перекинулася на бік. Зі слів очевидців, обійшлося без смертельних наслідків — обидва керманичі автівок лишилися живими.

Скрин з віде, наданому Суспільному Житомир очевидцями ДТП

В коментарі Суспільному речниця поліції Житомирщини Тетяна Носадчук поінформувала, що в ДТП потрапили легковики Mazda та SAAB.

"Патрульні встановили, що водій Mazda не надав перевагу в русі автомобілю SAAB під час виїзду на головну дорогу на нерегульованому перехресті та скоїв зіткнення з останнім. У результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався", — розповіла Тетяна Носадчук.

Фото: Патрульна поліція Житомирщини

За її словами, на водія Mazda патрульні склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення.

Раніше Суспільне повідомляло, що вдень 15 березня у Житомирі камери відеоспостереження зафіксували як автомобіль з пасажирами в'їхав в стіну СТО.

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