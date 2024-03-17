Росіяни обстріляли Ворожбу на Сумщині з "градів" та артилерії: які пошкодження

17 березня російська армія два рази обстріляла місто Ворожба, що на Сумщині. Влучили у приватне підприємство, також пошкоджені приватні будинки місцевих мешканців. Поранених та загиблих немає.
Про це Суспільному повідомив голова Ворожбянської громади Андрій Дружченко.
Перший обстріл був о 11:50, другий о 12:20. Спочатку вдарили з "градів", другий раз вдарили з артилерії. Пошкоджено промислове підприємство, також понівечено до шести житлових будинків. У людей повилітали вікна, пошкоджені дахи. Поранених та загиблих, на щастя немає. Влада надає всю необхідну допомогу.
Нині триває евакуація із прикордоння Сумщини
Понад 120 людей евакуювалось за два дні з прикордонної Рижівки на Сумщині.
За три дні із Великописарівської громади евакуювали 190 людей, з них 26 — діти.
Влада на Сумщині планує евакуацію всіх дітей з сім'ями з трьох громад Шосткинського району. Процес прийняття рішення ще триває.
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