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В окупованій Макіївці партизани підняли український прапор
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В окупованій Макіївці партизани підняли український прапор

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В окупованій Макіївці партизани підняли український прапор
. Український прапор в окупованій Макіївці 17 березня 2024 року. Фото: "Жовта стрічка"

В окупованій Макіївці 17 березня українські партизани підняли синьо-жовтий стяг. Його встановили на горі поблизу дороги в одному з мікрорайонів окупованого міста.

Про це повідомили активісти руху "Жовта стрічка".

Як повідомили активісти, понад місяць тому партизани вже встановлювали український прапор на цьому місті, але російські окупанти його зняли та встановили російський триколор.

"Але пробула вона там недовго. Активісти руху "Жовта Стрічка" підготували новий прапор, який сьогодні майорить біля мікрорайону "Сонячний". Він височіє над дорогою, якою щодня проїжджають тисячі окупантів", — йдеться у повідомленні.

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