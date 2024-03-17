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Впав та зламав хребет. У якому стані підліток з Кривого Рогу через місяць після травми
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Впав та зламав хребет. У якому стані підліток з Кривого Рогу через місяць після травми

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Впав та зламав хребет. У якому стані підліток з Кривого Рогу через місяць після травми
. Фото: Facebook/ДЮСШ "Кривбас-84"

4 лютого у Кривому Розі травмувався 13-річний підліток. У хлопця перелам хребта. Через місяць після травми, школяр почав пробувати сидіти самостійно.

Про це розповіли на Facebook-сторінці спортивної школи, вихованцем якої є Владислав

Перші спроби сидіти після операції хлопець робив 4 березня. Влад провів місяць лежачи, тому перша спроба сісти була важкою, йому стало погано і лікарі перенесли на інший день.

"Батько протягом минулого тижня сам садив Влада кожну годину на декілька хвилин, щоб його організм звикав до цього положення. Кожен день батько робить масажі за інструкцією лікарів. Владу все це дається дуже важко, але він молодець, тримається та йде маленькими кроками до успіху", — мовиться у дописі.

11 березня Влад вперше успішно зміг сісти у візок.

Що відомо про травмування підлітка

Підліток травмувався 4 лютого у Кривому Розі. Батько хлопця Віктор розповів Суспільному, що його син грав у футбол на території 16-ї школи. М’яч залетів на дах однієї з будівель.

Коли Владислав поліз його діставати — частина стіни обвалилася і він впав.

Батько хлопця планує писати заяву до поліції, аби правоохоронці провели розслідування.

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