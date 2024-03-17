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"Головне — підтримати ЗСУ": фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
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"Головне — підтримати ЗСУ": фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"

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&quot;Головне — підтримати ЗСУ&quot;: фоторепортаж з черкаського &quot;Благодійного фестивалю вареника&quot;
Фестиваль вареника у Сосновому бору в Черкасах. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Містяни, митці, волонтери та військовослужбовці зібралися у Сосновому Бору у Черкасах на "Благодійному фестивалі вареника". Святкували у день Колодія — останній день перед Великим постом, який ще називають Масницею.

Яким було святкування — фоторепортаж.

"Головне — підтримати ЗСУ": фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Зима та Весна, м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Ідею для фестивалю запропонував черкаський волонтер Євгеній Компанець. Він зі своєю родиною готує для військовослужбовців вареники, консервацію та сухі суміші:

"Я запропонував зібрати усіх черкаських волонтерів, щоб вони показали, хто що виготовляє — хто плете сітки, хто робить каримати, хто займається продовольством, як моя родина. Ми хотіли цим показати, що попри те, що Черкаси в тилу, нам все одно не байдуже на Збройні Сили, і ми допомагаємо всі, хто чим може. Ми обрали дату — Колодія, і запропонували містянам вареники — українську страву. Ми виготовили більше ніж півтори тисячі вареників з родиною".

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Волонтер Євгеній Компанець долучився до свята разом з родиною, м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Гості свята могли обрати вареники на різний смак, м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Євгенія Котик — з Лисичанська, у Черкаси переїхала до рідних. Її улюблені — з картоплею та грибами. Вона прийшла на святкування, щоб підтримати військових:

"В мене онук воює пʼятий рік. Я сама з Лисичанська, тому завжди долучаюся до таких заходів, де можна допомогти військовим. В нашої родини є благодійний фонд і ми допомагаємо хлопцям та дівчатам в період реабілітації. Наразі підтримуємо підрозділ, в якому служать наші земляки — 18 чоловіків з нашої вулиці вступили в лави Збройних Сил України. Вареники — це добре, свято — це добре, але головне — підтримати ЗСУ".

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Придбай вареники - допоможи ЗСУ, м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Найменшим черкащанам теж до смаку вареники, м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Черкащанка Ксенія Половнєва прийшла на свято з родиною. Вважає, що такі ініціативи і свята збирають багато однодумців, та обовʼязково мають бути з доброчинною метою:

"В нашої родини активна громадська позиція, тим паче в такий час, як зараз. Такі заходи — це чудова ініціатива, щоб ще раз нагадати людям, що підтримка потрібна не тільки з Європи, а і всередині країни. Нам потрібно обʼєднуватися і допомагати військовим. Мої улюблені вареники з капустою, тому по них сюди і прийшла, і посмакуємо, і передамо гроші для Збройних Сил України".

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Для присутніх грали місцеві музичні гурти, м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава розповіла, що усі зібрані кошти від продажу вареників передадуть на ремонт дронів вільному простору "Халабуда":

"Волонтери на базі гуманітарного хабу "Halabuda" у Черкасах ремонтують дрони для бійців. Із 1 січня 2023 року вони відремонтували 697 безпілотників".

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Містяни фотографуються з "Весною", м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Гостей свята вчили запинати українську хустку, м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Смакувати вареники можна і на свіжому повітрі, м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Для черкащан створили тематичні фотозони, м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Черкащани вбралися у традиційний український одяг, м.Черкаси, 17.03.2024. Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Відсвяткували Колодія: фоторепортаж з черкаського "Благодійного фестивалю вареника"
Черкащанам пропонували різноманітні майстеркласи, м.Черкаси, 17.03.2024. Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

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