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"Прожили на нашій землі вісім днів": російська армія поповнює втрати і поновила масштабні атаки на Авдіївському фронті
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"Прожили на нашій землі вісім днів": російська армія поповнює втрати і поновила масштабні атаки на Авдіївському фронті

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&quot;Прожили на нашій землі вісім днів&quot;: російська армія поповнює втрати і поновила масштабні атаки на Авдіївському фронті
. Фото: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

На Авдіївському напрямку російські окупаційні війська після періоду пробних малих штурмів для розвідки почали наступати більшими силами, застосовують важку техніку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла пресофіцерка 47-ї бригади Анастасія Блищик.

"Головний удар зараз росіяни спрямовують у зону відповідальності 47-ї бригади. Ситуація стабільно напружена, російські окупанти штурмують стабільно та цілодобово. Почали вони виїжджати на передній край технікою. Бо до цього вони використовували техніку для підвозу складу та боєкомплекту, але нещодавно почали виїздити на передній край", — повідомила Анастасія Блищик.

Вона додала, що на Авдіївському напрямку був час коли росіяни штурмували малими групами, щоб вивчити нову лінію оборони українських військових. Зараз почалися більш масовані атаки із застосуванням техніки.

За словами речниці бригади, російські військові доукомплектовують підрозділи новими людьми та відправляють їх у штурми.

"Нещодавно була ситуація, коли бійці 47-ї бригади знищили штурмову групу. І в тих ліквідованих окупантів знайшли документи, де було написано що мобілізовані вони були 5 березня 2024 року. Їм пощастило прожити на нашій українській землі 8 днів", — розповіла Анастасія Блищик.

Речниця зазначила, що армія РФ має достатньо "людського ресурсу", й українські бійці на передові не відчувають послаблення російських атак.

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