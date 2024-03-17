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Очільник областей, соратник президентів та різкий на висловлювання. Чим запам'ятався Геннадій Москаль
ДЕПУТАТКРИМРегіони

Очільник областей, соратник президентів та різкий на висловлювання. Чим запам'ятався Геннадій Москаль

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Очільник областей, соратник президентів та різкий на висловлювання. Чим запам'ятався Геннадій Москаль
. Фото: УНІАН

Помер український політик та колишній керівник Закарпатської та Луганської облдержадміністрацій Геннадій Москаль. Він відзначався різкими висловлюваннями та підтримував колишніх президентів, а також обіймав різні посади в уряді. Геннадій Москаль запам'ятався своєю активною позицією в українській політиці та ініціативами у сфері регіонального розвитку. Політики виражають різноманітні думки, відзначаючи його внесок у розвиток регіонів та водночас критикуючи окремі його дії та заяви.

Геннадій Москаль народився 11 грудня 1950 року у селі Задубрівка Чернівецької області. Після закінчення технікуму залізничного транспорту працював на залізниці. Після служби в армії навчався у Львівській спеціальній середній школі міліції МВС після якої працював у кримінальному розшуку в Чернівцях.

Відомим став завдяки боротьбі проти злочинних угруповань в Криму у 1997-2000 роках — тоді він очолював міліцію півострова і одночасно був заступником міністра внутрішніх справ. З 2000 року працював заступником Міністра внутрішніх справ України — начальником управління МВС України у Дніпропетровській області.

"Саме йому вдалося розгромити місцеві страшні та всесильні кримінальні угруповання "Сейлем" і "Башмаки" та декриміналізувати кримську владу. Це була жорстока і страшна боротьба. І в історії Криму це залишиться однією з дуже важливих сторінок", — згадує у Facebook кримський журналіст, головний редактор Black Sea News Андрій Клименко.

У 2001 році президент Леонід Кучма призначив Геннадія Москаля головою Закарпатської ОДА на місце Віктора Балоги. Був соратником президентів Петра Порошенка та Віктора Ющенка, а також виступав із критикою політики Володимира Зеленського.

З лютого 2005 року — заступник міністра внутрішніх справ України — начальник кримінальної міліції. Працював під керівництвом глави МВС Юрія Луценка, за каденції якого пішов у відставку. Того ж дня його було призначено головою Луганської обласної державної адміністрації, де він пропрацював близько пів року.

9 січня 2007 року указом президента було призначено заступником голови Служби безпеки України. Восени того ж року на дострокових парламентських виборах став народним депутатом України від блоку "Наша Україна — Народна самооборона".

Указом колишнього президента України Петра Порошенка №736 від 18 вересня 2014 року Геннадія Москаля було призначено головою Луганської облдержадміністрації.

"Він був не просто яскравою і талановитою людиною — Геннадій був та залишається відданим патріотом України. Москаль не тільки вмів влучно підібрати слова, а й так само ефективно долав усі виклики, які з’являлися протягом його життя. З розумом і гумором, який обеззброював опонентів. Він був ефективним керівником, де б не працював: що в Міністерстві внутрішніх справ, що на Закарпатті, що на Луганщині", — зазначив Петро Порошенко на своїй Facebook-сторінці.

З 15 липня 2015 року Геннадій Москаль очолив Закарпатську ОДА. Працював до квітня 2019 року. Після другого туру президентських виборів Геннадій Москаль подав у відставку. У червні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Москаля та ще 14 голів ОДА.

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк згадує чиновника ще зі своїх студентських часів, коли Москаль викладав у нього на курсі.

"Інтелектуал, світла людина, щиро закохана в Україну. "Головний Москаль України", — любив жартувати Геннадій Геннадійович, який на своєму життєвому шляху ніколи не зраджував патріотичних поглядів і державних інтересів України. Боляче казати "прощавайте". Щирі співчуття родині, близьким, колегам і всім українцям", — написав депутат.

Геннадій Москаль також запам'ятався різкими, з вживанням ненормативної лексики та суржику, висловлюваннями на адресу своїх опонентів та людей, яких вважав причетними до злочинної діяльності.

"Не сотвори собі кумира — написано в Біблії. Створили? Ось помилуйтеся на наслідки. “Партія регіонів” підпалила Донбас і ось ці ваші п**ри, вибачте, втекли першими з районної ради, де вони є?", — висловлювався депутат.

Геннадій Москаль часто не добирав слів, чітко демонструючи свою позицію, не зважаючи на телекамери, опонентів і прямі ефіри.

На своїй Facebook-сторінці нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький зазначив, що під час Революції Гідності саме Геннадій попереджав журналістів Еспресо про плановані напади на новостворений канал Майдану, а згодом оприлюднив плани влади Януковича на знищення Еспресо, 5 каналу.

Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що знав депутата ще з 2005 року.

Він сильно допоміг відновити роботу карного розшуку та й взагалі, зрозуміти виклики системи. Саме він дав мені головну пораду: "Зараз всі вам казатимуть, що такого розумного міністра ще не було. Вони всім це кажуть. Гоніть цих паркетних генералів до беніної мами, беріть капітанів і майорів. І тільки з Карного розшуку".

Геннадій Москаль нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ та ІІ ступенів та іменною вогнепальною зброєю. Має звання заслуженого юриста України.

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