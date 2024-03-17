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На окупованій Донеччині для проведення "голосування" залучили понад 5 тисяч росгвардійців — ЦНС
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На окупованій Донеччині для проведення "голосування" залучили понад 5 тисяч росгвардійців — ЦНС

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На окупованій Донеччині для проведення &quot;голосування&quot; залучили понад 5 тисяч росгвардійців — ЦНС
. Фото: Павло Лисянський/Facebook

На окупованій Донеччині для проведення так званого голосування окупаційна влада залучила понад 5400 росгвардійців для охорони виборчих дільниць та комісій.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, 2700 силовиків охороняють місця розташування так званих "виборчих комісій" різних рівнів, 2500 силовиків щодня супроводжують "членів виїзних комісій", а ще 200 росгвардійців охороняють очільників цих комісій.

Також у ЦНС додали, що окупаційні адміністрації ухвалили рішення не проводити евакуацію з "виборчих дільниць" у разі загрози теракту.

"А щоб уникнути резонансу “небажаних” інформаційних матеріалів створили спецгрупи з моніторингу інформаційних ресурсів. Їхня мета виявлення та блокування інформації, яка може призвести до дестабілізації ситуації на ТОТ в період підготовки та проведення “виборів”, — йдеться у повідомленні.

Що відомо про підготовку на окупованих територіях до незаконного голосування на виборах президента РФ

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування: воно тривало декілька днів, була можливість голосувати вдома.

Крім того, як розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагалися влаштувати онлайн голосування.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбуваються протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

МЗС України закликає жителів окупованих територій: не брати участі в незаконних виборах президента РФ.

"Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України – є незаконним та не матиме жодних правових наслідків", — йдеться у заяві.

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