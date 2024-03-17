У Києві наступного тижня протягом трьох днів на деяких ділянках доріг можливе часткове обмеження руху транспорту. Це робитимуть через ремонтні роботи у Голосіївському районі міста.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на комунальну корпорацію "Київавтодор".

Зазначається, що 18 та 19 березня з 08:00 до 17:00 на Столичному шосе можливе короткочасне обмеження руху в лівій смузі руху. Там дорожники очищатимуть розділювальну смугу від піскозмету.

Також із 18 по 20 березня з 12:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту такими вулицями:

Набережно-Корчуватською

Новопирогівською

Покільською

Набережно-Печерською дорогою.

"Обмежуватимуть рух у зв'язку з поточним ремонтом вулично-дорожньої мережі в місцях виконання робіт", — йдеться у повідомленні.

Раніше у КМДА попереджали, що у столиці із 18 березня до 20 травня частково обмежать рух транспорту і пішоходів естакадним з'їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро".

У цей час дорожники виконуватимуть поточний ремонт тротуарної частини естакадного з'їзду. Під час ремонту діятиме обмеження в русі транспорту крайньою лівою смугою та пішоходів на тротуарній частині вздовж неї. Рух пішоходів організують тротуаром на протилежній стороні з'їзду.

З 18 березня до 30 квітня (крім вихідних днів) зміниться маршрут трамваїв № 5. Транспорт курсуватиме від вул. Сержа Лифаря до станції "Романа Шухевича" з 10:00 до 16:00. В цей час комунальники виправлятимуть профіль трамвайних колій на ділянці від станції "Романа Шухевича" до станції "Райдужний". Робота маршруту трамваїв № 4 не зміниться.