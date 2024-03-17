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Хмарна погода та до 12º тепла. Прогноз погоди на початок тижня для Харкова й області
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Хмарна погода та до 12º тепла. Прогноз погоди на початок тижня для Харкова й області

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набережна харків
Набережна у Харкові, 2024 рік. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

З 18 по 20 березня на Харківщині переважатиме хмарна погода, місцями йтиме дощ. Температура повітря підвищуватимуться до 12º тепла вдень.

Про це Суспільне Харків повідомили у регіональному гідрометеоцентрі.

Погода 18 березня на Харківщині

  • Хмарно з проясненнями;
  • Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман;
  • Вітер південний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря в області: вночі 0-5º тепла, вдень 7-12º тепла;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 1-3º тепла, вдень 9-11º тепла.

Прогноз погоди на 19 березня

  • Хмарна погода;
  • Часом дощ;
  • Вітер південно-східний, 3-8 м/с;
  • Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 5-10º тепла.

Погода у Харкові та області 20 березня

  • Хмарна погода;
  • Вночі дощ, вдень місцями дощ;
  • Вітер південно-східний, 5-10 м/с;
  • Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 6-11º тепла.

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