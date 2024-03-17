З 18 по 20 березня на Харківщині переважатиме хмарна погода, місцями йтиме дощ. Температура повітря підвищуватимуться до 12º тепла вдень.
Про це Суспільне Харків повідомили у регіональному гідрометеоцентрі.
Погода 18 березня на Харківщині
- Хмарно з проясненнями;
- Невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер південний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в області: вночі 0-5º тепла, вдень 7-12º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 1-3º тепла, вдень 9-11º тепла.
Прогноз погоди на 19 березня
- Хмарна погода;
- Часом дощ;
- Вітер південно-східний, 3-8 м/с;
- Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 5-10º тепла.
Погода у Харкові та області 20 березня
- Хмарна погода;
- Вночі дощ, вдень місцями дощ;
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря: вночі 1-6º тепла, вдень 6-11º тепла.
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube