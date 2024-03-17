У Кременчуці влаштували автопробіг на підтримку військовополонених

17 березня в рамках акції "Не мовчи.Полон вбиває" відбувся автопробіг на підтримку військовополонених. Його влаштували у Кременчуці.

Про це Суспільному повідомила кореспондентка Суспільного.

Машини вирушили з площі Перемоги по вулиці Соборній. Кінцевою точкою маршруту стало Свіштовське кладовище, де учасники автопробігу на Алеї Героїв вшанували пам’ять загиблих. Про це Суспільному розповіла учасниця автопробігу, сестра військовополоненого Юлія Руденко.

"Сьогодні відбувається автопробіг, який організовують сім’ї військовополонених міста Кременчука. З метою привернути увагу суспільства і влади до того, що наші хлопці вже більше двох років перебувають у полоні. Останній раз на зв’язок він (брат - ред.) виходив 19 травня. Коли вони виходили в почесний полон з "Азовсталі", то він подзвонив. Сказав, що з ним якийсь час не буде зв’язку, а через 2-3 місяці ми будемо вдома", - розповідає сестра військовополоненого Юлія Руденко.

Автопробіг на підтримку військовополонених "Не мовчи. Полон вбиває". Суспільне Полтава

В автопробігу взяли участь понад 30 машин, які були оздоблені національною символікою. Його організували родини військовополонених Маріупольського гарнізону.

Однією з учасниць автопробігу стала Валентина Голованова, яка приїхала з Нікополя. Її син нині в полоні, а брат зниклий безвісти.

Автопробіг у Кременчуці. 17.03.2024. Суспільне Полтава

"В мене син в полоні, рідний брат безвісти зниклий з 14 березня 2022 року. Про нього (брата - ред.) нічого не знаємо. За сина я знаю, що він в полоні, зв’язку з ним взагалі немає. В якому він стані, що з ним я не знаю", - каже мати військовополоненого Валентина Голованова.

Автопробіг в рамках акції "Не мовчи. Полон вбиває" в Кременчуці проходить вперше.

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